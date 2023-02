Miracolo in India: un cane rimane illeso dopo essere stato investito

Sembra la trama di un film: in una città indiana un cane è sopravvissuto al traffico dopo essere rimasto bloccato in mezzo a una strada trafficata.

Riddle e Akash, due fondatori del rifugio per animali Kartavya Society in India, stavano tornando a casa in macchina dal lavoro quando hanno visto un cane investito giacere in mezzo alla strada trafficata. Le auto passavano sopra il povero animale e sembrava che non ci fosse speranza di sopravvivenza. Ma, con grande stupore dei due, Miracolo, così lo hanno chiamato, ha aperto gli occhi e si è alzato. Increduli, hanno deciso di prenderlo con loro e portarlo al rifugio. Dopo una visita medica dal veterinario, è stato dimostrato che il cane era miracolosamente sano e salvo.

La vicenda

Akash e la sua compagna erano in viaggio quando hanno visto un cane investito da un’auto. La coppia si è fermata per recuperare il corpo dell’animale, con l’intenzione di offrirgli almeno una sepoltura adeguata. Akash si è intrepidamente avventurato nel mezzo della carreggiata, nonostante le auto e le moto che gli sfrecciavano accanto. Quando ha preso il cane, è successo qualcosa di sorprendente: l’animale ha aperto gli occhi. Al contrario di quanto pensava, l’animale non era morto, era ancora vivo! La coppia è stata fortunata ad aver trovato un veterinario nelle vicinanze, il quale ha fornito al cane le cure mediche di cui aveva bisogno.

Non c’era alcun bisogno di trovare una famiglia adottiva per Miracolo: Riddle e Akash, appena l’hanno incontrato, si sono innamorati di lui e si sono detti che non avrebbero potuto fare a meno di lui. Così hanno deciso di adottarlo e regalargli una seconda possibilità di vita, all’insegna dell’amore e della felicità. Miracolo, che era stato abbandonato in un rifugio, è stato fortunato a incontrare due persone così generose, pronte a prendersi cura di lui e a offrirgli tutto l’amore di cui ha bisogno.