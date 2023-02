Marcel the Shell: da oggi al cinema il film in stop-motion candidato agli Oscar

Da oggi, 9 febbraio, arriva nelle sale cinematografiche il film in stop-motion Marcel the Shell, candidato al premio Oscar per lungometraggio d'animazione.

Da oggi, 9 febbraio, arriva nelle sale cinematografiche distribuito da Lucky Red il film in stop-motion candidato al premio Oscar per migliore film d’animazione Marcel the Shell. Si tratta di una storia che racconta del piccolo mollusco Marcel the Shell.

Qui sotto vi proponiamo il trailer.

Questa la sinossi di Marcel the Shell:

Un mockumentary in stop motion scritto e diretto da Dean Fleischer-Camp, all’esordio nel lungometraggio, che trae spunto dalla serie di fortunati cortometraggi realizzati da Fleischer-Camp con Jenny Slate tra il 2010 e il 2014, che a oggi hanno totalizzato oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima ancora di essere protagonista di un film animato, il piccolo mollusco Marcel the Shell è diventato una star del web, grazie alla tenerezza e la semplicità con cui si mette e ci mette davanti allo stupore della vita e alla voglia di non arrendersi mai.

Il progetto in stop-motion ha avuto la sua prima distribuzione nel 2021. Il comedy-drama ha la regia di Dean Fleischer Camp, con la sceneggiatura realizzata da Fleischer Camp, Jenny Slate e Nick Paley, per un soggetto di Fleischer Camp, Slate, Paley e Elisabeth Holm. Il film si basa su una serie di corti realizzati da Slate e da Fleischer Camp. Il cast vocale originale vede Slate riprendere la sua voce come Marcel, mentre tra gli altri doppiatori troviamo Fleischer Camp, Rosa Salazar, Thomas Mann, Lesley Stahl, e Isabella Rossellini.