I Pooh si esibiscono a Sanremo e per qualche ragione le visite di Pornhub crollano a picco

L’attesa reunion dei Pooh sul palco di Sanremo ha avuto un inaspettato impatto sul traffico di Pornhub, il noto sito per adulti. Durante le prime ore della serata di apertura del festival, il traffico in Italia e in Liguria è crollato vistosamente, come si evince da un’infografica ufficiale di Pornhub, poi ripresa dal sito Rolling Stones.

Il calo più vistoso, curiosamente, avviene proprio alle 23, quando sul palco dell’Ariston sono saliti Roby Fachinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Evidentemente gli acuti travolgenti di Tanta voglia di lei hanno distratto milioni di italiani da altri istinti, diciamo, più carnali.

Un ritorno inaspettato, che è avvenuto ad ormai sei anni dal concerto nella Unipol Arena di Casalecchio sul Reno, evento che ha celebrato una carriera durata ben 50 anni. In quella data i Pooh avevano anche ufficializzato il loro scioglimento, dopo un tour che gli aveva visti esibirsi nei principali palasport d’Italia e che era partito da una doppia data a San Siro.

E proprio a San Siro il gruppo si esibirà per un’ultima volta il prossimo 6 luglio (i biglietti VIP sono andati esauriti nell’arco di pochissime ore). Questa volta senza Riccardo Fogli, storico batterista dei Pooh venuto a mancare due anni fa.

Tornando a Pornhub, la società spiega che non era mai stato registrato un calo così massiccio degli accessi durante la prima serata del festival. Friuli Venezia Giulia, Liguria e Campania sono le regioni maggiormente interessate dal trend. Pornhub segnala inoltre che subito dopo la fine della manifestazione, alle 2:00 di notte, il traffico non soltanto è tornato alla normalità, ma ha registrato un +7% rispetto alla media.