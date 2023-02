Fast X: prime foto con Brie Larson e Jason Momoa, nuovo teaser e le dichiarazioni del regista

Tante novità per Fast X, in attesa del trailer ufficiale, tra cui nuove foto inedite, un teaser e le dichiarazioni del regista Louis Leterrier.

Domani 10 febbraio arriverà il tanto atteso trailer di Fast X, nuovo capitolo della saga ad alta velocità della “famiglia” Toretto. Nell’attesa, possiamo ammirare, oltre a un nuovo scatto di Vin Diesel nei panni del protagonista, anche le prime immagini ufficiali di Brie Larson nel ruolo della misteriosa Tess e Jason Momoa in quelli del villain Dante, nonché un nuovo teaser trailer.

La giustizia sta arrivando. La fine della corsa inizia DOMANI. #FastX Posted by Universal Pictures on Thursday, February 9, 2023

EXCLUSIVE IMAGE 🚨 Brie Larson plays the mysterious Tess in #FastX. Read more and see world-first new images here: https://t.co/voYpwOJJjm pic.twitter.com/5213Xq9XqV — Empire Magazine (@empiremagazine) February 9, 2023

WORLD-FIRST IMAGE ALERT 🚨 Meet Jason Momoa's #FastX villain, Dante: he's "1000% Momoa," director Louis Leterrier tells Empire. READ MORE: https://t.co/voYpwOJJjm pic.twitter.com/hwt9afbsw9 — Empire Magazine (@empiremagazine) February 9, 2023

WORLD-FIRST IMAGE ALERT 🚨#FastX is the beginning of the end for Dom Toretto’s family: "There’s a war brewing," director Louis Leterrier tells Empire. READ MORE: https://t.co/VzXUKMSsg6 pic.twitter.com/is4Kob6oKO — Empire Magazine (@empiremagazine) February 9, 2023

In più, ecco le dichiarazioni del regista, Louis Letterier:

Una guerra è in corso. Sta per arrivare alla fine, e sarà una gara all’ultimo sangue. Ci saranno perdite tremende. Si dovranno prendere posizioni. Si comporranno alleanze. I buoni diventeranno cattivi, i cattivi, buoni.

ha affermato il cineasta, che poi ha aggiunto:

Sono più terra-terra, di altri registi, e quindi ho riportato la serie coi piedi per terra. Abbiamo avuto veri stunt, potenziati dagli effetti visivi. Abbiamo girato a Los Angeles, Londra, Rio, in Portogallo, abbiamo fatto esplodere degli Hummer che volavano per Roma. Ci saranno scene iconiche. Vedrete. Fintanto che Dom Toretto è al volante, non c’è nulla che non possa fare.

Il cast di Fast X sarà composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Sung Kang, Michael Rooker, e Scott Eastwood. Mentre tra i nuovi membri possiamo menzionare Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson.

Il lungometraggio avrà un costo veramente importante, considerando la cifra di 340 milioni di dollari stanziata per la produzione di Fast X. Una spesa che supera di gran lunga quella che è stata utilizzata per la realizzazione di Fast and Furious 9, che ha avuto un budget di 200 milioni di dollari. Parliamo perciò del 70% di incremento.

Se la cifra dovesse ulteriormente salire Fast X andrebbe a superare i film che fino ad ora sono considerati i più costosi della storia del cinema. Al primo posto è presente Pirati de Caraibi: Oltre i confini del Mare, uscito nel 2011, e costato 379 milioni di dollari. Al secondo posto c’è Avengers: Age of Ultron con 365 milioni, ed al terzo Avengers: Endgame con 356 milioni.

