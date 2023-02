Pikmin 4: data d’uscita svelata ufficialmente durante il Nintendo Direct

Pikmin 4 ha finalmente una data d’uscita. Il gioco sarà disponibile a partire dal 21 luglio 2023, come svelato al termine del trailer di gameplay che potete trovare qui sotto. Pikmin 4 si è mostrato in azione durante il Direct di questa sera per la prima volta. Durante il filmato è apparso anche una strana tipologia di Pikmin dalle fattezze canine, le cui caratteristiche ed abilità verranno svelate in futuro.

Per chi non lo sapesse, Pikmin è una serie di videogiochi strategici in tempo reale creata da Shigeru Miyamoto in persona. L’obiettivo del giocatore è quello di controllare un grande numero di colorati esserini per portare a termine attività di vario tipo, come costruire nuove strutture, distruggere barriere e sconfiggere nemici.

Pikmin 4 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.