OnePlus ha presentato il OnePlus Pad e una tastiera meccanica per PC

Non solo il OnePlus 11 e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2. Nella giornata di ieri l’azienda cinese ha presentato anche il suo primo tablet, oltre che una bellissima tastiera meccanica nata dal nuovo programma OnePlus Featuring X.

Il OnePlus Pad è un tablet di fascia alta piuttosto notevole

Il OnePlus Pad è un tablet con un sistema fluido e istantaneo che consente di connettere tutti i dispositivi OnePlus. Ha un design elegante e confortevole, che riprende almeno in parte il linguaggio di design introdotto con il OnePlus 11.

Ha una scocca in alluminio CNC e un vetro curvo 2,5D. Il tablet ha uno schermo con rapporto 7:5, 11,61″, con un rapporto schermo-corpo dell’88% e una luminosità di 500 nit. La risoluzione dello schermo è di 2.800×2.000 e la frequenza di aggiornamento è di 144Hz. La tecnologia True Color a 10 bit offre un colore naturale e vibrante sullo schermo. Il tablet dispone anche di una tecnologia di suono omnibearing e una partnership con Dolby per un’esperienza di intrattenimento avanzata.

Il cuore del tablet è il processore MediaTek Dimensity 9000, che, a seconda del modello, viene affiancato da 8 oppure 12GB di RAM. È disponibile nella bellissima colorazione Eternal Green e sono già disponibili anche i primi accessori ufficiali, tra cui una tastiera Bluetooth con attacco magnetico e uno stilo. Il prezzo e la disponibilità non sono ancora stati annunciati.

OnePlus Keyboard 81 Pro, il primo prodotto nato da OnePlus Featuring X

Fino a poco tempo fa, non ci saremmo mai aspettati di vedere una tastiera meccanica brandizzata OnePlus. Eppure, eccoci qua. Un prodotto così inusuale e fuori dai soliti schermi del brand cinese è stato reso possibile da OnePlus Featuring X, un programma che consente ai fan di OnePlus di partecipare alla creazione dei nuovi prodotti dell’azienda.

La tastiera meccanica OnePlus 81 Pro ha un design con guarnizione calibrata con precisione per un’esperienza di digitazione confortevole con un suono soddisfacente. La scocca in alluminio è realizzata meticolosamente per offrire un’esperienza di qualità e la sua compatibilità con Mac, Windows e Linux la rende una soluzione versatile. La tastiera è personalizzabile grazie a funzionalità avanzate come gli interruttori hot-swap e il firmware open source. Si può settare anche l’intensità della retroilluminazione. OnePlus spiega che comfort, versatilità e funzionalità sono le caratteristiche chiave di questa tastiera meccanica progettata per «migliorare il tuo stile di vita digitale».