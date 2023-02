Marcel in the Shell: le illustrazioni di Simple&Madama, Giacomo Bevilacqua e Quasirosso

Ecco le illustrazioni realizzate per l'uscita al cinema di Marcel in the Shell di Simple&Madama, Giacomo Bevilacqua e Quasirosso.

In attesa che arrivi nelle sale cinematografiche il 9 febbraio Marcel in the Shell, sono stati pubblicati dei disegni a tema realizzati da Simple&Madama, Giacomo Bevilacqua e Quasirosso. Ricordiamo che il lungometraggio, distribuito da Lucky Red, è candidato agli Oscar come migliore film d’animazione.

Ecco le immagini.

Simple&Madama ha così commentato il disegno realizzato:

Ci siamo letteralmente innamorati di Marcel!

Vorremmo dirvi quanto è dolce, vorremmo raccontarvi come semplici parole dette da una piccola conchiglia possano arrivare al cuore, potremmo parlarvi delle sfumature che solo i bambini a volte sanno cogliere.

Potremmo dirvi tante cose, ma vi diamo lo stesso consiglio che Lucky Red ha dato a noi: prima lo dovete vedere.

Andate al cinema, portate i fazzoletti e preparate i vostri cuori, perché dal 9 febbraio Marcel è al cinema ❤

Questa la sinossi di Marcel the Shell:

Un mockumentary in stop motion scritto e diretto da Dean Fleischer-Camp, all’esordio nel lungometraggio, che trae spunto dalla serie di fortunati cortometraggi realizzati da Fleischer-Camp con Jenny Slate tra il 2010 e il 2014, che a oggi hanno totalizzato oltre 48 milioni di visualizzazioni su YouTube. Prima ancora di essere protagonista di un film animato, il piccolo mollusco Marcel the Shell è diventato una star del web, grazie alla tenerezza e la semplicità con cui si mette e ci mette davanti allo stupore della vita e alla voglia di non arrendersi mai.

Il progetto in stop-motion ha avuto la sua prima distribuzione nel 2021. Il comedy-drama ha la regia di Dean Fleischer Camp, con la sceneggiatura realizzata da Fleischer Camp, Jenny Slate e Nick Paley, per un soggetto di Fleischer Camp, Slate, Paley e Elisabeth Holm. Il film si basa su una serie di corti realizzati da Slate e da Fleischer Camp. Il cast vocale originale vede Slate riprendere la sua voce come Marcel, mentre tra gli altri doppiatori troviamo Fleischer Camp, Rosa Salazar, Thomas Mann, Lesley Stahl, e Isabella Rossellini.