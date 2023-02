Bambini e natura: ecco cosa fare in Basilicata a febbraio

Il mese di febbraio è un periodo emozionante per i bambini, con una vasta gamma di opportunità da sfruttare, ecco gli eventi da non perdere in Basilicata.

È fantastico passare del tempo in famiglia e divertirsi. Esploriamo insieme le fantastiche opportunità offerte da un periodo sorprendente e intensificato in Basilicata. Trasformati in un grande artista, in un esperto di ceramica o in un abilissimo pasticcere! Sono solo alcune delle esperienze che puoi vivere nel piccolo ma sorprendente museo a Marsicovetere, la Casa di Dorina. I bambini avranno la possibilità di venire a contatto con il mondo contadino e partecipare a laboratori dove potranno scoprire la bellezza antica del fare con le mani e della condivisione.

Diventare Gulliver e guardare il mondo con l’ammirato stupore di un lillipuziano vicino a Rionero in Vulture, o passeggiare in mezzo a rigogliose foreste che hanno reso note alcune delle leggende più famose d’Europa ad Acerenza insieme a teneri animaletti pelosi. Sono solo alcune delle avventure che è possibile vivere in famiglia con i bambini, in un percorso in cui anche gli adulti possono facilmente ricordare la loro infanzia.

Oggi 8 febbraio inizia la più simpatica rassegna teatrale di sempre: “Scintille”, il festival per i più piccoli che si tiene tra Sasso di Castalda e Satriano di Lucania. Il teatro è “ubiquo” e si svolge su palcoscenici sia all’interno dei classici luoghi di rappresentazione dell’arte che all’aperto, nei parchi e nei boschi, per migliorare la connessione con il pubblico e la fascinazione della fantasia. Il primo spettacolo è “Nel castello di Barbablù” e siamo sicuri che grandi e piccini lo ameranno.

La sfilata del Carnevale del Riciclo si terrà a Matera il 15 febbraio 2023 nella piazza principale della città. Sarà un’occasione imperdibile per divertirsi insieme e anche per incoraggiare i giovani a promuovere un futuro sostenibile attraverso il loro carnevale eco-friendly.