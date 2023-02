Argentina 1985: trailer del pluripremiato film di Santiago Mitre in arrivo nei cinema

Argentina 1985, candidato Oscar per Miglior Film Straniero, arriva in sala dal 23 febbraio: ecco il trailer rilasciato oggi da Lucky Red.

Acclamato dalla critica alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ha ottenuto il Premio Fipresci e il Premio Signis, vincitore del Golden Globe e candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero, dopo il debutto italiano su Prime Video il film Argentina 1985 arriva anche nelle sale cinematografiche il 23 febbraio grazie a Lucky Red e Circuito Cinema: ecco il trailer italiano.

Scritto e diretto da Santiago Mitre (Paulina, The Summit), Argentina, 1985 presenta un cast stellare guidato da Ricardo Darin (Il Segreto dei suoi Occhi, Storie Pazzesche) nei panni di Julio Strassera e Peter Lanzani (The Clan, El Ángel) nei panni di Luis Moreno Ocampo. Il film è una coproduzione tra La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill e Amazon Studios.

Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi-Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín e Victoria Alonso hanno prodotto il film.

Argentina, 1985 è ispirato alla vera storia dei procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, che nel 1985 hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre. Senza lasciarsi scoraggiare dall’influenza ancora considerevole dei militari all’interno della loro fragile nuova democrazia, Strassera e Moreno Ocampo hanno riunito una giovane squadra legale di improbabili eroi per la loro battaglia alla Davide contro Golia. Nonostante le costanti minacce per sé stessi e per le loro famiglie, hanno lottato per portare giustizia alle vittime della giunta militare.

