What’s Love? verrà preceduto in sala da una rassegna di classici delle commedie romantiche

Dal 16 marzo arriva al cinema What’s Love?, che sarà preceduto in sala, ogni lunedì, da un grande classico delle commedie romantiche, come ad esempio Notting Hill.

Dal 16 marzo arriva al cinema What’s Love? il nuovo film di Shekhar Kapur con la candidata ai Golden Globe Lily James, Shazad Latif e la Premio Oscar Emma Thompson. Una divertente ed emozionante commedia romantica che si è aggiudicata il Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia alla Festa del Cinema di Roma. Nell’attesa dell’arrivo in sala, What’s love presenta un mese di amore e risate al cinema con cinque commedie che hanno fatto sognare e innamorare, una ogni lunedì dal 13 febbraio al 13 marzo: Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, Love actually, Questione di tempo e Yesterday. La rassegna si concluderà con la proiezione in anteprima di What’s Love?.

I FILM DELLA RASSEGNA

NOTTING HILL, regia di Roche Michel, con Julia Roberts, Hugh Grant

IL DIARIO DI BRIDGET JONES, regia di Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant,

LOVE ACTUALLY, regia di Richard Curtis, con Hugh Grant, Rowan Atkinson, Keira Knightley, Martin Freeman, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson

QUESTIONE DI TEMPO, regia di Richard Curtis, con Rachel McAdams e Domhnall Gleeson

YESTERDAY, regia di Danny Boyle, con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas, Ed Sheeran

LE SALE DELLA RASSEGNA (ELENCO IN AGGIORNAMENTO)

Uci Cinemas Porta di Roma – Roma

Uci Cinemas Bicocca – Milano

Uci Cinemas Orio – Azzano San Paolo

Uci Cinemas Campi Bisenzio – Campi Bisenzio

Uci Cinemas Moncalieri – Moncalieri

Uci Cinemas Casoria – Casoria

Uci Cinemas Meridiana – Bologna

Uci Cinemas Assago – Assago

Multisala Oz – Brescia

Victoria Cinema – Modena

Multisala Lux – Roma

Multiplex Arca – Spoltore

Cinedream – Faenza

Impero Multisala – Varese

Arcadia Bellinzago – Bellinzago Lombardo

Happy Maxicinema – Afragola

Cinema America – Genova

Citylife Anteo – Milano

Questa la sinossi di What’s Love:

Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

