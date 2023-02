Tinder punta sull’anonimato: arriva la modalità incognito (ma solo per chi paga)

La modalità incognito arriverà anche su Tinder. L’obiettivo è di consentirvi di mostrare il profilo esclusivamente agli utenti a cui siete interessati. Insomma, una funzione che potenza la vostra privacy e che vi protegge da eventuali ex, stalker o persone sgradite.

Con la nuova modalità di navigazione in incognito gli utenti potranno continuare a fare swipe a sinistra o a destra, ma la differenza è che soltanto le persone a cui si è messo mi piace visualizzeranno il vostro profilo. Questa funzione sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati a Tinder+, Gold e Premium, i tre abbonamenti a pagamento dell’app d’incontri.

Tinder ha annunciato una seconda funzione che consente di bloccare un profilo, ancora prima di un match. In sostanza, oltre al classico like o dislike, l’utente potrà anche decidere di bloccare un profilo nella fase di “scorrimento”, in modo da evitare che quell’account possa essere mostrato una seconda volta, o che quest’ultimo possa vedere il vostro profilo. Anche questa funzione è pensata per evitare fastidiosi imbarazzi: ad esempio per nascondersi a colleghi, compagni di corso e via dicendo.

Infine, l’applicazione del gruppo Match ha anche potenziato la funzione di segnalazione, consentendo di riportare ai moderatori anche i messaggi privati e chiedere provvedimenti in caso di messaggi offensivi.