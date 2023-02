OnePlus 11: ufficiale la versione internazionale, anche in Italia arriva il modello da 16GB di RAM

Pochi istanti fa OnePlus ha presentato la versione internazionale del suo nuovo flagship. Il OnePlus 11 perde il suffisso ‘Pro’, ma in compenso mantiene la sua scheda tecnica da top di gamma versatile, con un occhio di riguardo per il comparto fotografico, grazie alla rinnovata partnership con Hasselblad.

Al pari della versione cinese, il cuore del OnePlus 11 che arriverà anche in Italia è il potente SoC Snapdragon 8 Gen 2, che nel modello più prestante viene affiancato da 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB (da cui può prendere in prestito altri 12GB di RAM virtuale). Insomma, un mostro di potenza che vi accompagnerà senza problemi in tutte le operazioni più complesse, a partire dal gaming.

Altra menzione speciale per lo schermo, un Super Fluid AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel), refresh rate dinamico da 1 a 120Hz, aspect ratio 20.1:9, profondità di colore a 10-bit e ovviamente supporto all’HDR 10+ e Dolby Vision.

Lato batteria, troviamo una capiente unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida ricarica rapida a 100W. In pochi minuti riceverete sufficiente autonomia per andare avanti per ore senza dover mai ricaricare. Sotto questo profilo, siamo davvero al top.

Il comparto fotografico è garantito da una soluzione a tripla camera posteriore: principale da 50MP, il Sony IMX890, ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo da 32MP con zoom ottimo 2x. Quanto vi basta per realizzare scatti di ottima qualità e anche per registrare video con una risoluzione massima di 8K.

Il punto di forza, ad ogni modo, rimane il prezzo. Perché stiamo parlando di un top di gamma che in Italia, nel modello base con 8GB di RAM, viene proposto a meno di 850 euro. Una spesa impegnativa, ma nulla rispetto agli oltre 1.000€ che vengono ormai chiesti da tutti gli altri competitor per i loro flagship, con rare eccezioni. Insomma, a nostro modo di vedere, OnePlus potrebbe aver sfornato ancora una volta il vero MVP per il 2023 del mercato Android di fascia alta. A breve sarà possibile prenotare il OnePlus 11 nelle bellissime colorazioni Titan Black ed Eternal Green. Vi aggiorneremo non appena verranno aperti i preordini.