LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, ecco il nuovo, meraviglioso set da collezione

LEGO continua a viziare (e a tentare, visti i prezzi non proprio budget di questi meravigliosi set) i fan adulti con una nuovissima e spettacolare proposta, LEGO Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, in uscita l’8 marzo (con anteprima VIP il 5 dello stesso mese). Il set numero 10316 è basato sulla valle della Terra di Mezzo in cui si ambienta una delle scene più iconiche della saga: questo incredibile set di 6.167 pezzi per adulti è ricco di dettagli, che i fan del film adoreranno, e che potete ammirare anche nel promo ufficiale.

”You have only one choice.” Can you resist building the One Set to Rule Them All? The new LEGO Lord of the Rings Rivendell will certainly test you… and take you to ‘the Last Homely House’.https://t.co/f7lbPfj2rq pic.twitter.com/wvd2AAnNdK

— LEGO (@LEGO_Group) February 7, 2023