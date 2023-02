Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Evangeline Lilly vuole un film su Wasp

L'attrice Evangeline Lilly ha parlato di come, dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sarebbe arrivato il tempo per uno spin-off su Wasp.

Il 15 febbraio arriverà nelle sale cinematografiche il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e, durante la premiere, la protagonista Evangeline Lilly ha parlato della possibilità di dedicare un lungometraggio al solo personaggio di Wasp.

Ecco le sue parole:

Sto per scrivere un soggetto, perché penso possa essere arrivato il momento di uno spin-off sul personaggio di Hope. Un film standalone su Wasp sarebbe interessante, non concordate?

Questo è il filmato in cui trovate le sue dichiarazioni.

Le parole di Evangeline Lilly si ricollegano a quando l’attrice ha parlato di un film sulla A-Force, ovvero il gruppo di supereroine al femminile che ha fatto per la prima volta la sua comparsa nei fumetti nel 2015. Ecco cosa ha dichiarato la Lilly a riguardo:

Mi piacerebbe una storia di questo genere. Quando abbiamo realizzato in Avengers: Endgame quella scena tutta al femminile ho trascorso una giornata speciale, la più significativa da quando ho lavorato nei film Marvel.

Tra i membri che hanno fatto parte della A-Force troviamo Captain Marvel, She-Hulk, Jessica Jones, Ms. Marvel e Spider Woman. Sarebbe interessante assemblare figure femminili del Marvel Cinematic Universe per un film “di squadra”, anche se si tratterebbe di un team orfano della sua figura femminile più caratterizzante degli ultimi dieci anni, ovvero la Vedova Nera di Scarlett Johansson.

Tutto su Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania i supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.