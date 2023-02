Morire di paura: è possibile secondo alcuni studiosi

Morire di paura è solo una metafora oppure è una realtà biologica? Alcuni esperti di scienza credono sia impossibile morire di paura, se non ci sono precedenti anomalie organiche. Altri studiosi pensano che sia un estremo stress emotivo.

In teoria morire di paura è perfettamente possibile, ma non è facile stabilire se la paura sia davvero la causa diretta della morte. Uno studio ha confrontato persone con problemi di cuore e altre invece completamente sane. Quando un individuo ha paura si confronta con una minaccia e il corpo genera ansia. Il fisico innesca una cardiomiopatia da stress. La probabilità che il cuore fallisca o funzioni peggio aumenta. Anche se è un caso estremamente raro. È anche vero che le persone con patologie pregresse hanno maggiori probabilità di morire di paura. Può verificarsi anche in persone senza patologia. Dobbiamo considerare che mente e corpo sono due realtà unite e non separate.

La paura provoca nel cervello una reazione producendo tantissima adrenalina preparando il corpo a lotta e fuga. In caso di paura davvero intensa si produce una maggiore quantità di neurotrasmettitore e il cuore ne risente. L’adrenalina causa l’apertura dei canali del calcio nelle cellule. Con maggior calcio cambiano il loro potere elettrico dando una contrazione del cuore. Se questa contrazione persiste, allora avviene la fibrillazione ventricolare con un calo di pressione. In questo caso è possibile morire di paura.