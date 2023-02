GLOW 4: ecco le immagini della stagione mai realizzata

Online l’interprete Kate Nash ha condiviso delle immagini su GLOW 4, la quarta stagione della serie TV Netflix che raccontava il percorso delle donne del wrestling degli anni Ottanta, che non è mai stata realizzata. Sia i fan che le protagoniste del telefilm vorrebbero tutt’ora che il progetto arrivasse conclusione, e, nel frattempo, queste immagini riaccendono l’attenzione sul telefilm.

Ecco il tweet di Kate Nash, che durante la serie ha vestito i panni di Rhonda.

The glow season ya never saw @netflix I’m havin a real memory lane moment ok…let me live! 🧜‍♀️ pic.twitter.com/fDilJJXwUy

— Kate Nash (@katenash) February 6, 2023