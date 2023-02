Coppia: rischio di critiche se lui è più giovane

Stare con un uomo più giovane per una donna è sintomo di critiche, gli altri non possono giudicare i sentimenti. Il cuore sceglie spontaneamente senza limiti di età.

Se una donna è felice con un uomo più giovane di lei, deve essere libera di amarlo. Deve amare chi vuole e urlarlo al mondo con tutta l’energia che ha in corpo. La felicità è già difficile e raro trovarla, quindi se si trova non bisogna farsela portare via!

Non dimentichiamoci di accogliere il presente e di viverlo in tutta la sua meraviglia. Non è da tutti avere il coraggio di farlo, perché le paure, i dubbi, le insicurezze appartengono da sempre agli esseri umani. Chi ha il coraggio di silenziarli per vivere la felicità e il suo momento straordinario è veramente da ammirare! Questo universo felice può essere portato da un amore bello, per questo bisogna godersi il momento e farlo durare per sempre, se è possibile.

Se gli altri criticano una donna che ha un partner più giovane di lei, basta non considerarli. Loro non possono sapere come questa coppia sta bene insieme e cosa prova! La differenza d’età non è un ostacolo all’attrazione e all’amore, ma non è quella che criticano. Sicuramente la critica è dovuta all’invidia per la felicità che quella donna prova.

Una donna deve brillare di luce propria, i consigli sono ben accetti, ma le critiche vanno ignorate. La cosa fondamentale è fare ciò che ci rende felici, anche se può essere giudicato sbagliato dagli altri. Per continuare a brillare, si deve vivere di felicità e se è un uomo più giovane a darcela, ben venga.