18app: VII edizione del Bonus Cultura

Prende il via 18app, il Bonus Cultura da 500 euro da spendere in musica, concerti, cinema, teatro, libri, musei, corsi e abbonamenti giornali. Il contributo è usufruibile dai 18enni diventati maggiorenni, appunto, nel 2022, residenti sul territorio nazionale. Per ottenere il contributo dovranno registrarsi entro il 31 ottobre 2023 con SPID o CIE sul sito apposito. Il bonus avrà valore fino al 30 aprile 2024. Lo stesso metodo di iscrizione vale per i nuovi esercenti che vorranno aderire alla misura incentivando l’utilizzo dei buoni cultura. Attenzione, le cose cambiano per i nati nel 2003, registrati sulla piattaforma entro il 31 agosto 2022. Hanno la possibilità di spendere il contributo fino al 28 febbraio 2023.

Il Bonus Cultura 18app è attivo dal 2016 e favorisce la fruizione culturale tra ragazzi e ragazze neomaggiorenni. Un modo per coinvolgerli in tutti gli ambiti culturali: dall’editoria alla musica, dal cinema, al teatro, dall’informazione ai musei fino alle lingue e allo spettacolo. L’unico canale per ottenere il contributo è il sito www.18app.italia.it. Il Bonus Cultura è un contributo che non può essere scambiato o trasformato in denaro. Il Ministero della Cultura vigila in collaborazione con la Guardia di Finanza per quanto riguarda l’uso corretto di 18app.