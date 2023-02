PLATiNO: osservare la Terra con minisatelliti

ASI e Leonardo hanno siglato due contratti per la realizzazione di due strumenti ottici all’avanguardia. Sono la camera ad alta risoluzione di PLATiNO 3 e la camera iperspettrale di PLATiNO 4. Saranno protagoniste delle future missioni PLATiNO (Piattaforma spaziaLe ad Alta TecNOlogia). Non è altro che il programma di supporto con l’uso di minisatelliti, una grande gamma di missioni per osservare la Terra.

Per PLATiNO 3 sarà sviluppata da Leonardo una camera ad altissima risoluzione, super compatta e con costi operativi davvero piccoli. La sua funzione sarà quella di catturare foto di ottima qualità con una risoluzione spaziale di 50 cm. Un controllo del territorio e delle infrastrutture utile anche alla protezione civile.

PLATiNO 4 tratta invece una camera iperspettrale leggera e compatta di ultimissima generazione. La caratteristica iperspettrale consente di effettuare dallo Spazio l’analisi chimico-fisica della zona presa in osservazione. Informazioni utili per prevenire rischi naturali e antropici, relativi al controllo di beni culturali, agricoltura, atmosfera e varie risorse. I primi modelli di volo degli strumenti per PLATiNO 3 e 4 saranno consegnati alla fine del 2024. Tecnologie e componenti di ultima generazione coinvolgeranno piccole e medie imprese italiane. PLATiNO 4 svolgerà il progetto con PRISMA Second Generation sotto la supervisione dell’ASI.