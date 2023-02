Titanic: James Cameron rivela che Jack si sarebbe potuto salvare

In attesa dell’uscita al cinema della versione per i 25 anni di Titanic, James Cameron è tornato a parlare del film, ed ha risposto nuovamente ed in maniera molto particolare alla ormai classica domanda sulla possibilità di Jack di salvarsi alla fine del lungometraggio. Per cercare di togliere ogni dubbio, Cameron, durante uno speciale di National Geographic che arriverà su Disney+ il 5 febbraio, ha provato a testare la scena della porta con Jack e Rose, arrivando alla conclusione che, in qualche modo, Leonardo DiCaprio si sarebbe potuto salvare.

Ecco le parole del regista nella clip mostrata in esclusiva a Good Morning America:

Jack si sarebbe potuto salvare, ma ci sono molte variabili in quella situazione.

Qui sotto vediamo un primo sguardo al test.

In precedenza lo stesso filmmaker aveva risposto così alla domanda posta da Vanity Fair:

Penso che sia stupido dover discutere di questa cosa a distanza di vent’anni. Era importante che il pubblico provasse dolore per la scomparsa di Jack. La sua sopravvivenza avrebbe tolto significato a Titanic, si tratta di una storia sulla morte e sulla separazione. Lui doveva morire.

Il documentario tratterà vari aspetti della vicenda storica ma anche di quella romanzata all’interno del film: il tragico incidente e le sue conseguenze, come si sarebbe potuto evitare o limitare le perdite umane, ma anche la questione del relitto e fatti spesso dibattuti, come la quantità di scialuppe a disposizione e il loro utilizzo… fino alla famigerata “scena della porta” ricreata in maniera scientifica.

Una versione rimasterizzata di Titanic, il film di James Cameron pluripremiato agli Academy Award, torna nelle sale cinematografiche in 3D durante il periodo di San Valentino, il 9 febbraio: con un cast guidato dai vincitori del premio Oscar Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, il film è un’epica storia d’amore ricca di azione ambientata nello sfortunato viaggio inaugurale dell’“inaffondabile” Titanic, all’epoca il più grande oggetto in movimento mai costruito.

Titanic ha vinto un record di 11 Academy Award®, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d’incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale.