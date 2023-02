The Covenant: il trailer del film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal

Ecco il trailer di The Covenant, il nuovo film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal in uscita al cinema ad aprile.

03—Feb—2023 / 8:48 AM

Ad aprile arriverà nelle sale cinematografiche il nuovo film di Guy Ritchie intitolato The Covenant, che avrà come protagonista Jake Gyllenhaal. Si tratta di un war movie, che mette dentro dramma ed amicizia. Da poco è stato diffuso il trailer di The Covenant, distribuito online attraverso il canale YouTube di MGM.

Ecco il trailer.

Al centro della stoia ci sono le vicende del sergente dell’esercito americano John Kinley e dell’interprete Ahmed. Dopo un’imboscata Ahmed riuscirà a salvare la vita di John, che cercherà di contraccambiare dopo che scoprirà che la famiglia di Ahmed non ha ottenuto la possibilità di essere portata negli Stati Uniti. Perciò John Kinley tornerà nella zona di guerra in Afghanistan, cercando di salvare Ahmed e la sua famiglia dai talebani.

I protagonisti del lungometraggio sono Jake Gyllenhaal e Dar Salim. La sceneggiatura è stata curata da Guy Ritchie, Ivan Atkinson, e Marn Davies.

Ricordiamo che Guy Ritchie dovrebbe occuparsi della regia del live-action Disney su Hercules, mentre Jake Gyllenhaal sarà il protagonista del remake de Il Duro del Road House, film cult degli anni Ottanta con protagonista Patrick Swayze.

