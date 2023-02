Seth Rogen dichiara che i film Marvel sono fatti per i bambini

Seth Rogen ha dichiarato che i film Marvel sono destinati ai bambini, e per questo ha lavorato su un progetto più adulto come The Boys.

Nell’infinita polemica tra personaggi di Hollywood (soprattutto di vecchia generazione) in contrasto con i cinecomics ed in particolare con le produzioni Marvel, è entrato in qualche modo anche Seth Rogen, che però non ha alimentato le critiche, ma ha dato una semplice risposta personale che però alimenterà il dibattito: i film Marvel non sono fatti per lui, ma, piuttosto per i bambini.

Ecco le sue parole:

Penso che Kevin Feige sia un tipo brillante, e credo che molti dei registi che lui ha ingaggiato per fare questi film Marvel siano grandiosi. Ma da persona che non ha figli posso dire che si tratta di lungometraggi fatti per i bambini. Magari ci sarà un momento in cui dimenticherò tutto questo, e mi siederò a guardarli pensando comunque che non sono prodotti fatti per me.

Ma Seth Rogen è tra i produttori di The Boys, perciò ha anche aggiunto: