Regola dei dieci anni: cambiamenti di vita

Quando da bambini ci chiedono cosa vogliamo fare da grandi, noi rispondiamo nominando tanti mestieri da sogno. I grandi però ci convincono a non sognare troppo, anzi spesso di non sognare affatto. Già, perché faremo una sola cosa tra le cose già fattibili. In realtà, però ognuno di noi non deve scegliere per forza! Ognuno di noi può studiare tante discipline e provare tanti diversi percorsi professionali e di vita. Una persona poliedrica. Sempre meglio saper destreggiarsi in più discipline, in modo da avere maggior possibilità di cambiare strada, se una di queste fallisce.

Il professor Arthur Brooks, esperto di “felicità e leadership”, sostiene che c’è un metodo per fare carriera ed essere davvero soddisfatti. Si tratta della regola dei dieci anni, infatti, non bisognerebbe mai dedicarsi per più di 10 anni alla stessa attività. Nella vita possiamo sempre reinventarci, scoprire nuove passioni, talenti inaspettati e riuscire a fare tutto e di più. Non imponiamoci nulla di preconfezionato e non pensiamo che sia troppo tardi per ricominciare!

Dedichiamoci a ciò che ci piace applicando la regola dei dieci anni. Non basiamoci il metodo di vivere autolimitante del punto di vista altrui. Non ci dovrebbero essere regole, ma piena libertà, quindi si può anche abolire la regola dei dieci anni!