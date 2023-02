Isola: gli scienziati cercavano tracce di vita su una nuova formazione

Nick Dragone, studente di dottorato CIRES che ha lavorato su una nuova isola, ha affermato:

Questi tipi di eruzioni vulcaniche accadono in tutto il mondo, ma di solito non producono isole. Abbiamo avuto un’opportunità incredibilmente unica. Nessuno aveva mai studiato in modo completo i microrganismi su questo tipo di sistema di isole in una fase così precoce prima.