Avatar 3: Oona Chaplin farà la villain del film

Il produttore Jon Landau ha parlato del capitolo sequel di Avatar, in particolare di Avatar 3, sottolineando come Oona Chaplin vestirà i panni di Varang, il personaggio villain capo della tribù Na’vi del fuoco conosciuta come Popolo della Cenere.

Il produttore ha dichiarato:

Ci sono persone buone e persone cattive, e questo vale anche per i Na’vi. Capita però che le persone non si vedano come cattive, ma sono le situazioni che si evolvono a portare verso questa percezione. A volte ci sono delle cose che non conosciamo che provocano queste conseguenze.

Il personaggio di Varang è stato presentato da Landau come una figura esplosiva ed aggressiva dei Na’Vi. Oona Chaplin è conosciuta per aver vestito i panni di Talisa Maegyr in Game of Thrones.

Ma Jon Landau ha parlato anche di Avatar 4 e 5, sottolineando che il quarto capitolo porterà ad un grosso salto temporale, mentre il quinto sarà ambientato su una Terra devastata dalla sovrappopolazione e dalla mancanza di risorse naturali.

Vin Diesel in Avatar 3?

Riguardo ad Avatar 3 diverse erano le voci che parlavano della possibile presenza di Vin Diesel. E del resto lo stesso attore qualche tempo fa aveva dichiarato che avrebbe fatto parte del franchise. Il produttore Jon Landau ha detto a riguardo:

Vin Diesel è un fan di Avatar. Tempo fa ha visitato il set durante una giornata di produzione ed ha visto come si lavorava, e le persone hanno scambiato quella visita per una sua partecipazione alla saga.

Mentre qualche anno prima Vin Diesel aveva dichiarato a MTV:

Adoro James Cameron ed adoro la saga di Avatar, perciò penso di poter dire che lavoreremo insieme.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.