Alberi: il più alto al mondo

Per chi fosse curioso di sapere qual è l’albero più alto al mondo, si tratta di una sequoia secolare chiamata Hyperion di oltre 115 metri. Si trova nel Parco nazionale di Redwood, in California, ricco di sequoie giganti con la corteccia rossa. Questo esemplare di sequoia ha un’età stimata in 600-800 anni e ha ricevuto il premio Guinness World Records. Nessuno però ha mai saputo dove si trovasse di preciso il Parco Redwood in California: un aspetto davvero affascinante. La tecnologia moderna oggi purtroppo però ha rovinato il mistero e ha scovato più volte la posizione dell’albero più alto al mondo. Ogni anno i turisti sono in aumento e vanno a fotografare l’esemplare. Esiste una sanzione pecuniaria fino a 5mila dollari e 6 mesi di carcere per chi dovesse danneggiare l’albero.

Altre curiosità sugli alberi riguardano anche l’albero più antico del mondo, si trova in White Mountains, California ed è un Pinus longaeva. Ha ben 5.066 anni e vive a 3mila metri di altezza. L’albero più grande in Italia è un abete Douglas alto 62,45 m, chiamato “The Italian Tree King”. Si trova nella Riserva Biogenetica Naturale di Vallombrosa. L’albero più alto europeo è un eucalipto di 73 m di altezza nella foresta nazionale Vale de Canas a Coimbra in Portogallo. Il più alto in Amazzonia è l’Angelim Vermelho, un albero di noci del Brasile alto 88,5 m largo 9,9 m. L’albero è situato nella riserva naturale del fiume Iratapuru, nel nord del Brasile. Il più grande albero al mondo è un baobab dal diametro di 47 m per 22 m. È il Sunland Baobab, si trova in una fattoria del Sudafrica. Ecco quali sono i dieci alberi più alti al mondo: