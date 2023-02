Tumore al colon: una strategia riduce le recidive

Alcuni studiosi britannici hanno scoperto che con una modifica alle cure standard per il cancro al colon si riduce il rischio di recidiva del 28%. Nei pazienti con tumore al colon-retto iniziale, se si effettua la chemioterapia prima di un intervento chirurgico, si migliora la possibilità di completa guarigione. In un numero minore di casi la chemio precede l’intervento di asportazione di un tumore, ma avviene per ridurre il cancro e poterlo togliere meglio.

Un recente studio inglese ha pensato di usare il metodo della chemioterapia prima dell’intervento anche nel colon retto in stadio iniziale. Gli oltre mille pazienti presi in analisi per lo studio sono stati divisi in due gruppi. Il primo ha approvato il nuovo approccio di cura, mentre il secondo ha seguito il protocollo standard, senza chemioterapia pre-intervento.

Il primo gruppo con chemioterapia prima dell’operazione ha registrato ricadute a due anni dalla diagnosi minore del 28%. Un risultato notevolmente positivo, visto che il periodo di chemioterapia di sei mesi in tumori in fase iniziale è molto breve. Il nuovo trattamento non comporta nuovi farmaci o tecnologie costose, inoltre, ha effetti positivi ed è facile da modificare nel suo trattamento standard. Ora non resta che questo nuovo metodo possa diffondersi su larga scala.