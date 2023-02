Offerte eBay: arriva lo sconto per informatica e non solo con il coupon di febbraio

Le offerte di eBay ci portano oggi un nuovo coupon che garantisce uno sconto del 10% su moltissimi articoli per quel che riguarda informatica, casa e non solo, con alcune limitazioni, ma in ogni caso con la possibilità di risparmiare molti soldi nel caso in cui si voglia procedere con determinati acquisti, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Il coupon da utilizzare in fase di acquisto è PIT10PERTE2023 e questo permette di fruire di uno sconto del 10% solamente su una quantità limitati di prodotti, la quale è accessibile attraverso la pagina che trovate a questo link. Risulta possibile fruire della promozione fin da subito, con la scadenza al momento fissata alla giornata del 31 dicembre alle 23:59.

Lo sconto in questione non può superare i 50 euro massimi ad articolo, e ogni account può fruirne un totale di massimo sei volte, il che significa che il “guadagno” totale di ogni utente non può superare i 300 euro, come avviene per i classici coupon che eBay propone di tanto in tanto.

Non mancheremo nel segnalarvi alcune ottime offerte che permettono di fruire del coupon sulle nostre pagine nel corso dei prossimi giorni.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.