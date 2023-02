Five Nights at Freddy’s: sono iniziate le riprese del film

Sono appena iniziate le riprese del film Five Nights at Freddy's, tratto dal titolo videoludico. Ecco la prima immagine dal set.

Dopo un po’ di attesa rispetto all’annuncio dello sviluppo del film su Five Nights at Freddy’s, sono iniziate le riprese del lungometraggio. Ad annunciarlo è stato lo stesso Jason Blum attraverso i social, con il produttore che ha mostrato il ciak che ha dato il via ai lavori sul set.

Il nome della produzione, così come evidenziato nell’immagine, è Bad Cupcake. Alla regia del progetto è stata chiamata Emma Tammi, che ha già lavorato a The Wind. La stessa Tammi, il creatore del gioco Scott Cawthon, e Seth Cuddeback hanno scritto la sceneggiatura del film. Cawthon e Jason Blum si occuperanno della produzione attraverso la Blumhouse, in associazione con Striker Entertainment. Russell Binder farà da produttore esecutivo.

Parlando della produzione di Five Nights at Freddy’s Jason Blum ha dichiarato qualche tempo fa:

Ci stiamo ancora lavorando, anche se non abbiamo capito bene come, il progetto però resta attivo. Si tratta di una grande sfida, nonostante ci siano anche libri e materiale da cui attingere. Quando adatti un videogioco trasformandolo in film ci sono sempre molti buchi da riempire, bisogna scegliere cosa raccontare per prima, è una sfida.

Ricordiamo che Five Nights at Freddy’s è un videogioco survival horror indipendente ideato da Scott Cawthon e pubblicato nel 2014. Il gioco è ambientato nel ristorante Freddy Fazbear’s Pizza, famoso per i suoi spettacoli con pupazzi animatronici, che la notte sembrano animarsi diventando minacciosi, e mettendo a rischio l’incolumità di coloro che ci si trovano davanti.

Five Nights at Freddy’s dovrebbe essere distribuito tra la fine del 2023 o l’inizio del 2024.