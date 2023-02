Batgirl – Leslie Grace sul film: “Spero che in futuro escano dei filmati”

Lesile Grace è stata di recente intervistata da Collider, ed ha raccontato della sua esperienza sul set di Batgirl, sottolineando come la cosa più importante sia stata l’avere avuto la possibilità di lavorare a quella produzione, ma ha anche dichiarato che avrebbe piacere in futuro che possano essere rivelati alcuni filmati del lungometraggio cancellato dalla Warner Bros. Discovery.

Ecco cosa ha detto Leslie Grace:

Con Batgirl ho avuto una delle mie esperienze migliori. Eravamo tutti entusiasti di poter girare, e che le persone potessero vedere un po’ di scene d’azione, considerando che molti momenti di girato riguardavano situazioni con il fuoco. Non è facile girare con un elemento del genere. Brenda Fraiser è stato un villain fantastico, e sono contenta che stia avendo il suo momento. Lui è una delle persone più gentili che abbia mai incontrato, e mi sento fortunata ad averlo avuto a fianco. Abbiamo girato molte scene insieme in cui ci scontravamo, ma nel mentre ci abbracciavamo, perché lui è davvero dolce. Mi piacerebbe che le persone possano vedere ciò che abbiamo fatto, ma ciò che conta per me è avere avuto comunque quest’esperienza, per poterla portare con me nei miei ricordi. E magari in futuro qualche filmato uscirà fuori, e le persone potranno vederlo. Ma, ora come ora, lasciamo le cose come stanno, e teniamo tutto nella nostra memoria.

Ricordiamo che il film è stato diretto dai registi Bilall Fallah e Adil El Arbi, da una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson (che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo The Flash). Nel lungometraggio erano presenti JK Simmons che ritornava a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser come il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo non rivelato, mentre la protagonista era Leslie Grace. Il lungometraggio doveva uscire su HBO Max.