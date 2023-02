Agenzia delle Entrate: 900 assunzioni

L’Agenzia delle Entrate ha un nuovo piano di assunzione che prevede oltre 9mila unità a tempo indeterminato. Per il piano 2023-2024 si prevedono 900 future assunzioni. Le assunzioni sono previste tramite concorsi pubblici, il più vicino è quello per il ruolo di assistenti tecnici. L’opportunità di lavoro sarà per i laureati e i diplomati. Possibilità di contratto a tempo indeterminato per figure tecniche, assistenti e funzionari. Il concorso per assistenti tecnici ha richiesto i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari

godimento dei diritti civili e politici

idoneità fisica

Un ulteriore requisito è stato il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in geometra o di perito industriale edile. Oppure in ambito industriale tecnologico. Il concorso avrà una prova scritta e orale. Chi supera lo scritto, poi dovrà fare l’orale, accertando competenze informatiche e linguistiche. La novità è che l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento delle prove del concorso per assistenti tecnici dal 13 al 18 marzo 2023. La scadenza per l’invio delle candidature è stata il 23 settembre con le prove fissate inizialmente dal 13 al 17 febbraio. Il 20 gennaio scorso però un avviso ha comunicato lo slittamento a nuova data. Il 20 febbraio uscirà il calendario delle prove con tutte le informazioni dettagliate.