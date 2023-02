The Flash: per James Gunn “è uno dei migliori film di supereroi che abbia mai visto”

Ieri James Gunn e Peter Safran hanno presentato i prossimi progetti del DC Cinematic Universe, una nuova fase dell’universo cinematografico della casa di Batman e Superman che prenderà il via con The Flash. Proprio su questo film lo stesso James Gunn ha dichiarato che si tratta di uno dei migliori film di supereroi che abbia mai visto.

Ecco le sue parole:

Posso dire una cosa? The Flash è f***mente grandioso. Per me è uno dei migliori film di supereroi che abbia mai visto. Il regista Andy Muschietti ha fatto un grande lavoro.

The Flash sarà il film che azzererà il precedente DC Cinematic Universe, dando il via ad una serie di progetti che metteranno al centro nuovi attori e supereroi: ci sarà il film su Batman e Robin, ma anche quello su Batgirl e Swamp Thing.

Per quanto riguarda il futuro di Ezra Miller, il CEO Peter Safran ha dichiarato:

Ezra ora come ora è in fase di riabilitazione. Abbiamo parlato con lui, ci stiamo sentendo spesso. Quando arriverà il momento giusto ci parleremo e decideremo la cosa migliore per tutti.

The Flash come Il Cavaliere Oscuro?

Le aspettative su the Flash sono alte, al punto che si è parlato di un film ai livelli del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Secondo il report:

Andy Muschietti viene dal successo dei film su It, ci saranno Michael Keaton e Ben Affleck come Batman, e poi si parlerà di multiversi e viaggi nel tempo, che sono due delle cose più importanti nella narrazione di storie di supereroi. Le persone interne alla casa di produzione non sono così eccitate per un film dai tempi del Cavaliere Oscuro. C’è questa sensazione che The Flash possa essere un grande successo estivo.

Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi. Il film uscirà il 16 giugno.