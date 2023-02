Medici: in Italia la pensione si conferma a 72 anni

Il pensionamento per i medici può attendere, saranno in servizio fino a 72 anni, quindi fino al 2026. L’opinione pubblica critica il sistema sanitario nazionale.

Il desiderio di mantenere in servizio i medici ben oltre l’età pensionabile, 72 anni, non è una novità. A istituirlo sono ben due emendamenti al decreto Milleproroghe. In Italia i dati rivelano che il personale medico è anziano, se rapportato agli altri paesi. Si trova al primo posto per la quota di medici con over 55. Il 56% della categoria ha più di 55 anni. L’Italia dovrebbe investire 30,5 miliardi di euro per restare al passo degli altri paesi europei.

In Italia, rispetto alle medie Eu, i medici ogni 1.000 abitanti sono sì un po’ di più, ma se si considera la popolazione over 75 ne potrebbero mancare circa 30mila e per il riequilibrio se ne dovrebbero assumere almeno 15mila ogni anno per i prossimi 10 anni, mettendo in conto le dinamiche annuali di pensionamento.

A mancare non sono solo i medici, ma gli infermieri sono la mancanza più gravosa. Sarebbe necessario superare le 250mila unità rispetto ai parametri europei. Per il nuovo modello Pnrr ne servirebbero 40-80mila in più. Di nuovi infermieri invece 30-40mila l’anno. Un numero irraggiungibile perché la propensione a intraprendere questa professione in Italia è pari a un terzo rispetto al resto dei paesi d’Europa.