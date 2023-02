Lo smartwatch di Meta (ex Facebook) non è morto: eccolo in alcuni nuovi render

Sorpresa: a quanto pare Facebook non ha rinunciato al suo sogno di produrre uno smartwatch con fotocamera integrata. Il Meta Smartwatch è tornato alla ribalta. Dopo che il progetto era sembrato “scomparsa” lo scorso anno, a causa della situazione economica globale e dei tagli ai costi operati dalla società madre, le voci di un nuovo smartwatch stanno circolando di nuovo.

Le immagini sono state diffuse dal leaker Kuba Wojciechowski e provengono da una fonte anonima. I nuovi render mostrano una versione dello smartwatch molto simile a quella già vista in passato. A cambiare sarebbero le funzioni dello smartwatch.

Secondo il leaker, il dispositivo sarà equipaggiato con una qualche versione di Android e non con Wear OS, rendendolo una versione più elaborata del precedente smartwatch trapelato nel 2021. La fotocamera integrata potrebbe essere utilizzata per offrire una qualche tipologia di interazione con il Metaverso / realtà aumentata.

Leak: A new version of the @Meta smartwatch is in development, new details and photos below👇 pic.twitter.com/mlEgEQvWp5

— Kuba Wojciechowski 🩷 (@Za_Raczke) January 31, 2023