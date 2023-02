Final Fantasy 7: il giorno di lancio del gioco diventa una festa nazionale in Giappone

Un’ottima notizia per tutti i fan di Final Fantasy 7. Il leggendario cult di SquareSoft avrà una sua festa dedicata in Giappone. Il team nipponico ha infatti registrato ufficialmente il “Giorno di Final Fantasy 7“, per commemorare l’anniversario del lancio del gioco originale nella terra del Sol Levante, avvenuto il 31 gennaio nel 1997. Per l’occasione Yoshinori Kitase, director e co-sceneggiatore dell’originale e producer del remake del 2020, ha pubblicato questo messaggio:

Il 31 gennaio 1997, il giorno in cui uscì Final Fantasy VII, fu importante non soltanto per la serie Final Fantasy, ma rappresentò anche il momento in cui grandi cose iniziarono a muoversi per quelli di noi che ci avevano lavorato. Mi ricordo che ero sconvolto dalla velocità con cui la tecnologia dei videogiochi si stava evolvendo, ma sognavo anche grandi cose per il futuro. Con la fondazione dell’anniversario ufficiale, ora ricorderò per sempre questi momenti, tenendoli nel mio cuore.

We’re delighted to announce “Final Fantasy VII Day” has been officially registered in Japan, to commemorate the anniversary of the launch of the original game. To celebrate, here’s a special message from Yoshinori Kitase, producer of the Final Fantasy VII remake project. pic.twitter.com/GBphY8AYR4 — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) January 31, 2023

Final Fantasy VII fu pubblicato il 31 gennaio 1997 in Giappone, il 7 settembre in America del Nord e il 14 novembre in Europa. Viene ricordato ad oggi come uno dei giochi più importanti per la saga, il primo a passare al 3D, il primo a includere filmati in CG e con una storia che resta ancora indimenticabile per chiunque si sia addentrato per la prima volta a Midgar 25 anni fa.

Nel 2020 è uscito Final Fantasy VII Remake che include alcune novità sia sul fronte ludico che sul piano narrativo. A differenza del gioco originale, il sistema di combattimento risulta una fusione tra azione in tempo reale ed elementi strategici. Il team di Final Fantasy VII Remake include inoltre alcuni membri-chiave dello staff originale di Final Fantasy VII: Tetsuya Nomura è tornato nel ruolo originale di character designer e in veste di direttore, il direttore originale Yoshinori Kitase compare adesso come produttore, Kazushige Nojima è tornato a scrivere la sceneggiatura ed è stato coinvolto anche lo storico compositore Nobuo Uematsu.