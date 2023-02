Benzina e diesel: esporre i prezzi medi è davvero utile?

Le norme in vigore prevedono l’obbligo per i benzinai di esporre alla pompa un cartello con il prezzo medio nazionale dei carburanti. Accanto a esso quello di vendita di ogni distributore di benzina. Ogni consumatore avrà modo di valutare la differenza fra costo di riferimento di benzina e diesel e quello del singolo benzinaio. Poi altri 15 giorni serviranno ai benzinai per far adeguare la cartellonistica alle nuove norme in ogni punto vendita. Chi non lo farà sarà punito con sanzioni da 500 a 6mila euro.

Esporre i prezzi medi della benzina è utile? A quanto pare introdurre i valori di riferimento medi di benzina e diesel non è necessario.

La media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell’effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, poiché un impianto di distribuzione di carburanti risulta effettivamente in concorrenza soltanto con gli impianti situati a pochi chilometri di distanza potrebbe facilmente verificarsi che, per motivi collegati ai costi e alla logistica, alla densità di distributori, nonché al livello della domanda, il prezzo in una determinata sotto-zona sia diverso da quello medio regionale, che quindi costituirebbe un indicatore non rappresentativo della situazione locale e, come tale, poco utile al consumatore. La doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori. La diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio regionale rischia di ridurre la variabilità di prezzo, in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un ‘prezzo focale’, cioè un parametro chiaro da seguire per evitare una ‘guerra di sconti’ che andrebbe a beneficio ai consumatori.

Roberto Rustichelli, presidente dell’Agcm

I prezzi consigliati dei carburanti ricominciano a salire con gli aumenti delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Si registra inoltre un rialzo per Tamoil di un centesimo al litro sul gasolio.