Superman: data d’uscita, titolo e primi dettagli sul nuovo film

James Gunn e Peter Safran hanno rivelato diversi nuovi grandi progetti del DC Cinematic Universe, e tra questi ci sta anche un nuovo capitolo del franchise di Superman, che sarà intitolato Superman Legacy. La data d’uscita del lungometraggio sarà quella dell’11 luglio 2025.

I due CEO dei DC Studios hanno dichiarato che il 2025 sarà un grande anno per il DC Cinematic Universe, e Safran ha suggerito che Superman Legacy potrebbe essere diretto dallo stesso James Gunn. Safran ha anche aggiunto che questo lungometraggio dovrebbe far iniziare il nuovo corso del DC Cinematic Universe.

Ecco le altre parole di Safran sul progetto Superman Legacy:

Non è una storia d’origini, ma racconterà del tentativo di Superman di bilanciare le sue origini kryptoniane con la sua vita sulla Terra. Lui rappresenta la giustizia, la verità, e lo stile americano, ed è un buono in un mondo in cui l’essere buoni viene considerata una cosa di vecchio stile.

In questo nuovo lungometraggio non ci sarà Henry Cavill a vestire i panni di Superman, e lo stesso James Gunn ha voluto specificare:

Penso sia importante dire che Henry Cavill non è stato licenziato, ma solo non è stato ingaggiato per fare Superman. Non c’erano accordi con lui per fare dei nuovi film.