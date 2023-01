Bad Boys 4: iniziata la pre-produzione del film, l’annuncio di Will Smith

Will Smith e Martin Lawrence hanno annunciato, attraverso un video diffuso sui social, la pre-produzione di Bad Boys 4, il nuovo lungometraggio della saga che qualche anno fa è arrivata al suo terzo capitolo con Bad Boys For Life.

Si tratta di una conferma forte che arriva dopo che gli eventi che hanno coinvolto Will Smith l’anno scorso, durante la cerimonia degli Oscar, avevamo messo in discussione la possibile produzione di Bad Boys 4. Ecco il video di Will Smith.

E questo è il filmato condiviso da Martin Lawrence.

Il film avrà la regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah, con la sceneggiatura di Chris Bremner. I produttori saranno Jerry Bruckheimer, Smith for Westbrook, Doug Belgrad, Chad Oman, Martin Lawrence, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone.

Parlando a Ebony, qualche tempo fa, l’interprete Martin Lawrence aveva detto, con una dichiarazione breve, ma molto chiara su Bad Boys 4:

Si tratta di parole che confermavano quanto detto dal Presidente di Sony Pictures, Tom Rothman, che aveva dichiarato a sua volta dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, e la possibilità che la produzione fosse stoppata:

Si tratta di parole inaccurate, quel film era in lavorazione e lo è tutt’ora. Non c’è stata nessuna pausa perché la macchina non era in movimento. Quello che è successo (lo schiaffo di Will Smith ndr) è stata una cosa spiacevole, e non mi sento di poterla commentare. Posso solo dire che conosco Will Smith da tanto tempo e so che lui è una buona persona. Ciò che è accaduto è l’esempio di una bella persona che si è trovata a vivere un cattivo momento di fronte al mondo intero. Il suo pentimento e le sue scuse sono sincere, ed io credo nel perdono e nella redenzione.