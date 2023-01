Atena e Noel: salvati i due gatti

Quando si dice “mai mollare” è vero e lo dimostra la storia dei due gatti Atena di 8 mesi e Noel, 6 mesi. La buona notizia è che alla fine siano stati legati anche da un fortuito salvataggio, sopravvivendo. Atena è risultata positiva alla FIV, con un notevole rigonfiamento alla pancia. Noel invece presentava deperimento, denutrizione ed evidenti lesioni, dato che era stato investito. A oggi non riesce a muovere due zampe e rischia l’amputazione degli arti, uno degli occhi resta coperto completamente dalla palpebra.

Nella maggior parte dei casi contribuiamo personalmente, ci autofinanziamo con piccoli gadget, purtroppo la situazione di Atena e Noel, però, è troppo onerosa e non riusciamo ad affrontarla da sole. Abbiamo così pensato a una raccolta fondi soprattutto perché c’è un’estrema urgenza. È la prima volta che ci capita. Ci saranno i fondi o non ci saranno i fondi per Atena, ad esempio, la terapia la dovremo fare comunque.

Valentina Tamburrano, una ragazza di Putignano (BA), che da un po’ di tempo cerca di aiutare i gatti del paese in difficoltà

Alla fine delle cure, l’augurio è che i due gatti possano trovare una famiglia. Sono solo due casi rispetto ai numerosi animali in difficoltà, bisognosi di aiuto. Se tutti provassimo a fare qualcosa di più per gli animali e le istituzioni avessero misure più efficaci, allora ci sarebbe un mondo migliore. Atena e Noel, come tanti altri, non avrebbero avuto bisogno di cure.