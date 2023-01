Con Star Trek: Picard 3 che sta per debuttare su Paramount+ è d’obbligo fare un piccolo passo indietro. La seconda stagione di Star Trek: Picard ha dato ai fan una chiusura tanto necessaria concludendo una serie di trame di lunga data. Ad esempio, gli spettatori hanno scoperto perché Seven of Nine non si è mai unito alla Flotta Stellare dopo gli eventi di Star Trek: Voyager. Altrove, abbiamo appreso ulteriori informazioni sulla morte della madre di Picard e abbiamo salutato diversi personaggi. A volte è stata un’esperienza emotiva, e senza dubbio la terza stagione toccherà di nuovo le corde del nostro cuore.

Detto questo, anche il finale della seconda stagione di Picard ha lasciato molte domande senza risposta, come la natura del Progetto Khan e se Picard troverà o meno l’amore e vivrà per sempre felice e contento. Si spera che il terzo capitolo della serie, che sarà anche l’ultimo, faccia luce su questi argomenti. A questo proposito, possiamo anche fare un po’ di luce su chi si unirà al cast per la terza stagione, chi sta lavorando dietro le quinte e quali trame potrebbero svolgersi negli ultimi episodi. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Star Trek: Picard 3.

Quando uscirà la terza stagione di Picard? La seconda stagione di Picard è stata presentata per la prima volta nel marzo 2022 e si è conclusa nel maggio dello stesso anno. Ma non temete. Non dobbiamo aspettare molto per vedere cosa succederà dopo per il vecchio Jean-Luc. La terza e ultima stagione di Picard arriverà su Paramount+ il 16 febbraio 2023, dove durerà 10 episodi, ognuno dei quali andrà in onda a cadenza settimanale.

Qual è la trama di Picard Stagione 3? Dopo aver ricevuto una chiamata di soccorso da Beverly Crusher, che chiedeva aiuto, Jean-Luc Picard entra in azione. Ovviamente, se vuole aiutare la sua vecchia fiamma, dovrà riunire il suo equipaggio Next Generation, come William T. Riker, Deanna Troi, Geordi La Forge e un Worf ora pacifista. Insieme al Comandante Sette di Nove e Raffi Musiker, Picard parte per una nuova avventura, ma si rende presto conto di trovarsi di fronte a un nemico mortale: Vadic, ossessionato dalla vendetta, che si è dedicato a far crollare la Federazione e uccidere Jean-Luc. Di seguito il trailer pubblicati su YouTube:

Il viaggio della Flotta Stellare

A che punto eravamo arrivati? Questa stagione riprenderà nel 25° secolo, un paio d’anni dopo l’ultima volta che abbiamo visto Picard nella seconda stagione. Per quanto riguarda Beverly Crusher, non fa più parte della Flotta Stellare. Invece, sta lavorando per un gruppo umanitario medico quando è costretta a chiamare Picard per chiedere aiuto. Inutile dire che questo susciterà molte emozioni dato che i due non si vedono da circa 20 anni.

Lo stesso Picard si troverà in una situazione interessante, con lo showrunner Terry Matalas che ha detto al podcast All Access Star Trek che è più vecchio, più saggio e più o meno negli ultimi anni della sua vita. Sta guardando indietro e cercando di capire come guardare avanti e cercare quelle cose che sono eredità, che sono la famiglia e gli aspetti più importanti della tua vita che non sono legati al suo lavoro, essenzialmente.

Certo, non sarà tutto un ricordo emotivo. Dopotutto, Picard è in missione e vedremo un’alchimia molto divertente tra Picard e Riker, con Matalas che dice: La stagione inizia con Picard e Riker in grande stile, in una specie di stile Butch e Sundance. Ed era qualcosa che sentivo mancare nelle prime due stagioni di Picard.

Sappiamo anche che elementi di Deep Space Nine e Voyager entreranno a far parte della serie, come gli eventi che circondano la Guerra del Dominio.

Forse la cosa più importante è che Picard vedrà un passaggio di testimone, con la vecchia generazione di eroi di Trek che farà un passo indietro e la prossima generazione di eroi che si farà avanti. Ovviamente, ciò non significa che sia l’ultimo di Picard e compagnia.

Chi è il protagonista della terza stagione di Picard? Quando si tratta del cast, Picard è pieno dei nostri preferiti di Next Generation. Patrick Stewart tornerà nei panni dell’eroe titolare e sarà accompagnato da Jonathan Frakes nei panni di William Riker e Marina Sirtis nei panni di Deanna Troi. Tuttavia, non saranno gli unici attori di TNG a presentarsi per l’ultima stagione di Picard. Michael Dorn riprenderà il ruolo di Worf, LeVar Burton interpreterà Geordi LaForge e Gates McFadden tornerà nel franchise di Star Trek come Beverly Crusher.

Oltre a tutto ciò, anche Brent Spiner sta tornando all’ovile, solo che questa volta non interpreterà un bravo ragazzo.

Invece di interpretare il defunto, grande Data, Spiner interpreterà il suo gemello malvagio, Lore. Daniel Davis tornerà anche nei panni del professor James Moriarty, l’ologramma creato da Geordi che ha acquisito sensibilità ed è diventato un grosso problema per l’equipaggio dell’Enterprise. Anche Jeri Ryan è tornata come Seven of Nine e Michelle Hurd riprenderà la sua parte come Raffi Musiker. E rendendo tutto questo un affare di famiglia, la figlia di LeVar Burton, Mica Burton, interpreterà la figlia di Geordi, con Ashlei Sharpe Chestnut che interpreterà un altro dei figli di Geordi.

Vadic e la sua vendetta

Per quanto riguarda il nuovo grande cattivo della terza stagione, Amanda Plummer interpreterà la parte di Vadic, il vendicativo capitano dello Shrike. Plummer è forse più famosa per il suo ruolo di Honey Bunny armato di pistola in Pulp Fiction, ed è anche apparsa in progetti come The Hunger Games: Catching Fire, Hannibal e Ratched. Parlando all’SDCC 2022, il co-creatore dello spettacolo Alex Kurtzman ha spiegato che il personaggio di Vadic attingerà da uno dei cattivi più famosi di Trek. Una delle cose che amiamo di più di Wrath of Khan sono i giochi mentali tra Kirk e Khan e l’abilità unica. E questo è stato, penso, una vera stella polare per noi in questa stagione in il cattivo che abbiamo creato.

Chi è lo showrunner della terza stagione di Picard? Picard ha visto gli showrunner andare e venire nel corso delle sue tre stagioni. La prima stagione è stata diretta dal co-creatore dello show Michael Chabon, il romanziere vincitore del Premio Pulitzer che ha scritto Le incredibili avventure di Kavalier & Clay e che ha lavorato a progetti come Spider-Man 2 e Unbelievable di Netflix. Tuttavia, Chabon si è dimesso dopo la prima stagione, con il co-creatore dello show Akiva Goldsman e Terry Matalas che sono intervenuti per riempire il vuoto. Dopo che la seconda stagione si è conclusa, il lavoro di showrunner è caduto esattamente sulle spalle di Matalas, con lo showrunner solista di “Picard” che ha coraggiosamente guidato la serie verso la sua grande conclusione.

Come ci si potrebbe aspettare, Matalas ha una discreta esperienza in Star Trek. Oltre al suo lavoro in Picard, è stato anche assistente di produzione in Star Trek: Voyager e Enterprise. Ha anche esperienza di showrunning al di fuori dell’universo di Trek, poiché ha supervisionato 12 Monkeys di SyFy.

Chi dirige la terza stagione di Picard? Quando si tratta del suo cast impeccabile, la stagione 3 di Picard non sta scherzando. Lo stesso si può dire delle persone sedute dietro la telecamera, poiché l’ultima stagione vanta un’impressionante schiera di talenti. Nel podcast All Access Star Trek, lo showrunner Terry Matalas ha rivelato chi avrebbe chiamato per le riprese di ogni episodio, dicendo che la stagione sarebbe iniziata con due episodi diretti da Doug Aarniokoski, che ha diretto i precedenti episodi di Picard, insieme a Star Trek: Discovery, Blue Bloods, The Flash e Arrow.

I due episodi seguenti saranno diretti da un sostenitore di Star Trek, l’incomparabile Jonathan Frakes, meglio conosciuto per aver interpretato Riker in The Next Generation. Frakes ha già fatto un sacco di lavoro come regista, avendo lavorato a precedenti episodi di Picard, Discovery, Voyager, Deep Space Nine e TNG. per non parlare dei film Star Trek: First Contact e Star Trek: L’insurrezione. Dopo Frakes, puoi aspettarti episodi di Dan Liu – che ha lavorato a For All Mankind, The Walking Dead e Fear the Walking Dead – e Deborah Kampmeir – che ha diretto episodi di Picard, “Discovery” “The Gilded Age” e il controverso film “Hounddog”. Alla fine, il tutto sarà finito dallo showrunner Terry Matalas, che dirige gli ultimi due episodi – o quello che chiama “l’ultimo film di due ore”.

Esiste un trailer della terza stagione di Picard oltre quello pubblicato a inizio articolo? Pubblicato nell’ottobre 2022, il teaser della terza stagione di Picard vede l’ammiraglio Picard di nuovo in azione dopo aver ascoltato una richiesta di aiuto da parte di Beverly Crusher. Mentre si propone di aiutare la sua ex, si rende presto conto che lui e i suoi compagni di “TNG” sono sconfitti da un nuovo nemico. “Dobbiamo scappare,” dice Picard. “Da cosa?” chiede. Ed è allora che vediamo il minaccioso Shrike volare nell’inquadratura, capitanato dal sinistro Vadic, che ha più di una piccola cosa di Khan Noonien Singh in corso.

L’ultima rotta

Il trailer rivela anche che Worf ha rinunciato ai suoi modi violenti e ora vive una vita da pacifista. Dopo aver appreso questo scioccante sviluppo, Riker alza gli occhi al cielo e borbotta: “Moriremo tutti”.

Il resto del trailer evidenzia l’azione della Stagione 3, dalle battaglie aeree tra Picard e Vadic agli scontri uno contro uno e intense sparatorie.

Mentre Vadic promette di illuminare la notte con le ceneri della Federazione e vendicarsi di Picard e mentre vediamo il ritorno di Moriarty e Lore da “The Next Generation”, sembra che Picard abbia davanti a sé la sua missione più dura.

Cos’altro sappiamo della terza stagione di Picard? Anche se la maggior parte del cast principale di “The Next Generation” apparirà per “Picard”, Patrick Stewart vuole che tu sappia che questo è più di una sorta di riunione speciale. Non è un sequel di una reunion non si vuole che lo show sia solo sentimentale. … Cosa hanno fatto gli sceneggiatori e i produttori con ‘Picard’ è quello di creare questo individuo diverso che vive in un mondo diverso da quello che conoscevamo così bene in The Next Generation.

Tuttavia, ciò non significa che non ci saranno ancora più richiami a “Next Generation”. Lo showrunner Terry Matalas ha affermato che i fan dovrebbero tenere d’occhio un cenno a Tasha Yar di Denise Crosby. Sul lato più triste delle cose, i fan non dovrebbero aspettarsi di vedere l’Enterprise-E, la nave che è apparsa in “Star Trek First Contact”, “Insurrection” e “Nemesis”. Tuttavia, vedremo la prima apparizione live-action dell’Enterprise-F. Inoltre, Matalas ha promesso che vedremo una nave di classe Sovereign. Trascorreremo la maggior parte del tempo su una nave in questa stagione che non è l’Enterprise.

La nave su cui passeremo la maggior parte del nostro tempo è la U.S.S. Titano. In quella nota, i fan si sono chiesti se Seven of Nine sia il capitano del Titano. Secondo Matalas, mentre Seven of Nine è davvero un comandante a bordo del Titano, lei non è il capitano. Quando gli è stato chiesto chi sarà il capitano della nave, la sua risposta è stata vaga.

Sarà questa l’ultima stagione di Picard? Triste notizia, fan di Picard. La terza stagione sarà l’ultima dello show, ma uscirà con un botto in stile “TNG”. Come ha detto lo showrunner Terry Matalas nell’aprile 2022, è più appropriato che la storia Jean-Luc Picard finisca onorando l’inizio, con i suoi amici più cari e fedeli della USS Enterprise. Sarebbe un eufemismo dire che dare questi personaggi un saluto adeguato è un onore.

Nel maggio 2022, Patrick Stewart ha dato il suo timbro di approvazione alla fine dello spettacolo, spiegando: “La mia idea è sempre stata che tre stagioni fossero ciò di cui avevamo davvero bisogno per raccontare cosa restava della vita di Jean-Luc Picard e cosa era diventato di lui». Tuttavia, pochi mesi prima, Stewart stava dipingendo un quadro leggermente diverso sull’episodio finale dello show.

I seguaci di ‘Picard’ scopriranno che arriviamo alla fine della terza stagione, e la risoluzione è inaspettata e discutibile. E sono entusiasta di questo perché lascia un punto interrogativo in sospeso. sopra la testa di Picard.

Jonathan Frakes ha detto qualcosa di simile. Come vedrete entro la fine della stagione, è maturo per una continuazione di una versione di ciò che hanno stabilito nello show. Non più ‘Picard, ‘ ma certamente ‘Next Gen’ è vivo e vegeto. Quindi, anche se la terza stagione di “Picard” sarà l’ultima, forse Jean-Luc e i suoi amici torneranno in altre avventure in serie diverse in futuro.

Dove guardare le precedenti stagioni di Picard Se vuoi rispolverare le stagioni precedenti di “Picard” prima dell’inizio della stagione finale o se sei nuovo nella serie e vuoi sapere da dove iniziare. Potete dare un’occhiata sia alla Stagione 1 che alla Stagione 2 di “Picard” su Paramount+.