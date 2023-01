One Piece: primo sguardo ai personaggi nei poster della serie live action Netflix

Netflix ha diffuso i primi due poster dalla serie tv tratta da One Piece: ecco il first look della ciurma di Cappello di paglia!

Finalmente qualcosa di nuovo relativo a One Piece, la serie tv live action tratta dal celeberrimo manga/anime in produzione presso Netflix. Proprio come ha fatto HBO per The Last of Us, ecco che il primo poster ufficiale dei protagonisti con i costumi di scena vede la ciurma di Cappello di paglia ritratta di schiena mentre osserva l’orizzonte al tramonto, con la mitica nave Going Marry sullo sfondo.

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF — Netflix (@netflix) January 30, 2023

Il tutto è molto fedele all’iconografia, reso solo relativamente più verosimile, al netto della pesante elaborazione al computer dell’immagine. Quanto ci vorrà, ora, per vedere i character poster ufficiali, che sicuramente saranno in forma di locandina da ricercato? La serie, ad ogni modo, è ufficializzata per il 2023, anche se non c’è una data e un mese di riferimento.

【速報】#Netflix 独占配信!

実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』

2023年に配信決定🔥🔥🔥 さらに実写ビジュアル解禁!

冒険の夜明けはもうすぐです🏴‍☠️ ========================= Adventure is on the horizon!

Netflix live action series ONE PIECE sets sail in 2023! #ONEPIECE pic.twitter.com/2VUc8NlZCw — ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) January 30, 2023

I protagonisti della serie, attualmente in produzione senza una data ufficiale di rilascio, al momento, sono: Iñaki Godoy (Rufy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Nel cast troveremo inoltre Peter Gadiot (Shanks il Rosso), Steven Ward (Mihawk), Celeste Loots (Kaya), Langley Kirkwood (Captain Morgan), Alexander Maniatis (Klahadore), Craig Fairbass (Chef Zeff) e Chioma Umeala (Nojiko).

In partnership con Shueisha, One Piece è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi.

La storia narra di Monkey D. Luffy, un giovane avventuriero dal grande senso di giustizia, mosso dal desiderio di diventare il Re dei Pirati in un bizzarro mondo pieno di filibustieri, dai superpoteri ancora più bizzarri. Luffy e la sua ciurma si scontreranno con rivali di ogni sorta, tiranni, ufficiali della Marina militare, vivendo le più incredibili avventure.

