Michael Jackson: il protagonista del biopic sarà Jaafar Jackson

Il regista Antoine Fuqua ha annunciato il nome del protagonista del film biopic su Michael Jackson: si tratta di Jaafar Jackson, ovvero il nipote dell’iconica popstar. Jaafar è figlio di Jermaine Jackson, la sorella del cantante scomparso nel 2009.

Questo è il post di Instagram in cui possiamo vedere il protagonista del biopic Michael.

Sembra che le doti di Jaafar siano all’altezza del compito che gli è stato dato, considerando che il giovane canta e balla dall’età di 12 anni sulle orme del popolare zio. Michael sarà prodotto da Grahma King, il quale ha già lavorato a Bohemian Rhapsody. La GK Films si occuperà di produrre il film che vedrà coinvolto anche il gruppo che gestisce l’eredità di Jackson. Mentre della produzione si occuperà la Lionsgate.

L’idea di realizzare il film su Michael Jackson è nata nel 2019, quando Graham King ne acquisì i diritti. Le riprese inizieranno entro quest’anno, ma non sono ancora stati annunciati gli altri nomi del cast. Joe Drake ha detto sul progetto:

Antoine Fuqua è un grande regista, e siamo fortunati ad avere lui come filmmaker per il progetto Michael. Le sue visioni e le sue capacità di lavoro renderanno questo film indimenticabile.

Mentre lo stesso Fuqua ha aggiunto:

I primi lavori della mia vita sono stati i video musicali, e combinare musicale e cinema è un qualcosa di profondo che mi appartiene. Non esiste artista più geniale di Michael Jackson, sono stato influenzato dai suoi video per iniziare la mia carriera, e la possibilità di raccontare la sua storia per me è un qualcosa a cui non potevo resistete.