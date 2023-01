Acquistare il Samsung Galaxy S23 al D1 è una pessima idea

Tra pochissimi giorni Samsung presenterà la sua nuova linea di top di gamma Galaxy S23. In totale, durante l’evento Unpacked che si terrà mercoledì 1 febbraio verranno presentati tre nuovi smartphone: Galaxy S23, GalaxyS23+ e GalaxyS23 Ultra.

Dei nuovi smartphone della Samsung sappiamo già moltissime cose: sappiamo che avranno il nuovo e potente SoC Snapdragon 8 Gen2 e che è stato fatto un lavoro importantissimo per potenziare il comparto fotografico. Sappiamo anche che aspetto hanno, grazie ai numerosi leak usciti nelle scorse settimane.

Comprensibilmente, alcuni di voi non vedono l’ora di mettere le mani sui nuovi telefoni della Samsung. Noi però vi consigliamo di aspettare almeno quattro mesi. Il rischio è di stra-pagare qualcosa che dopo un’attesa tutto sommato contenuta vi costerebbe molto di meno.

Tra appena quattro mesi, i prezzi di tutti i nuovi Samsung Galaxy S23 potrebbero crollare di oltre il 20%.

Tra appena quattro mesi, i prezzi di tutti i nuovi Samsung Galaxy S23 potrebbero crollare di oltre il 20%. Lo rivela un’interessante analisi di Idealo, curata partendo dallo storico dell’andamento dei prezzi delle precedenti generazioni del top di gamma targato Samsung. Idealo ricorda che quasi sicuramente i Galaxy S23 al lancio costeranno un po’ di più rispetto alla precedente generazione. I prezzi potrebbero venire corretti in base all’inflazione e si parla di un aumento di almeno 40€ per modello.

Secondo l’analisi di Idealo, è pressoché certo che il prezzo del modello base del Galaxy S23 calerà del 18% entro quattro mesi dal day1, in modo simile a quanto successo in tutti gli anni precedenti. Per quanto si tratti di smartphone top di gamma estremamente avanzati, non si tratta di un iPhone: i prezzi tendono a scendere molto rapidamente e un acquisto a ridosso dell’uscita sul mercato non è quasi mai consigliabile.

Anche il top di gamma di Samsung, il Galaxy 23 Ultra, dovrebbe diventare molto più economico nello stesso arco di tempo. Idealo suggerisce una riduzione del 20%, parti ad un risparmio di 290 euro, dopo solo quattro mesi dal lancio. Il taglio di prezzo più generoso è atteso per il Galaxy S23 Plus: -24%.

Chi non volesse (o non potesse) aspettare così a lungo, ad ogni modo, potrà comunque verosimilmente approfittare di prezzi leggermente più bassi. Sempre secondo Idealo, dopo 8 settimane, e dunque poco più di un mese, assisteremo alle prime offerte su e-commerce come Amazon e tutti i prezzi dovrebbero scendere almeno del 10%.

«Il momento migliore per acquistare il Galaxy S23 Plus è circa quattro mesi dopo la messa in vendita: secondo le nostre previsioni di prezzo, è possibile risparmiare fino a 300 euro rispetto al prezzo di listino», si legge nelle conclusioni dell’analisi.