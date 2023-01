Lavoro: luoghi comuni che minacciano il cervello

La perfezione sul posto di lavoro non esiste, ogni azione umana ha i suoi limiti. Se tentiamo di raggiungere tale perfezione ci fa risultare il lavoro meno piacevole

Il desiderio di voler raggiungere la perfezione lavorativa è problematico, perché la perfezione non esiste. Ogni uomo ha i suoi limiti, ma il peggio è che ci fa considerare l’attività lavorativa meno piacevole facendoci diventare più severi con noi stessi. Un altro problema che sussiste è quando si vuole essere più produttivi senza considerare il grado della nostra salute.

La società in cui viviamo ha la necessità continua di essere produttiva e possibilmente di successo. Dobbiamo pretendere di essere costantemente empatici e di fare le cose bene o di essere perfetti. Quando tentiamo di riorganizzare il posto di lavoro dobbiamo individuare alcuni aspetti determinanti per la salute cerebrale. Eccoli di seguito:

l’attenzione dipenda dalla capacità dello stimolo sensoriale di catturarla

la concentrazione è migliore quando non c’è movimento

luoghi comuni sul lavoro: solo le persone con un’elevata creatività possono disegnare

la produttività aumenta se rispondiamo alle e-mail durante una riunione

il cervello si distrae facilmente, qualunque cosa facciamo

luoghi comuni sul lavoro: lavorare di più equivale a produrre di più

il sonno è un bisogno fondamentale ed essenziale dell’essere umano e per il suo apprendimento

La creazione di spazi o stanze per far riposare i lavoratori è utile a rinfrescare il loro cervello. Fermarsi per poi riconnettersi è vantaggioso e ci fa rendere più consapevoli delle azioni compiute. È sicuramente una prospettiva migliore.