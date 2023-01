Tursiopi: alzano la voce se gli umani fanno rumore

Tra le molte forme di inquinamento marino causato dalle attività umane, c’è quello acustico. Magari è ancora poco considerato, ma alla fine è veramente fondamentale per la comunicazione delle specie sottomarine. Vivere in ambienti troppo rumorosi può dare problemi anche gravi ad alcune specie. Ecco che quando l’uomo produce rumore troppo alto, i tursiopi urlano per farsi sentire dagli umani. I tursiopi parlano fra loro in modo costante e necessitano di silenzio per una collaborazione efficiente. Questi delfini alzano la voce per farsi sentire dai loro simili, ma non sempre riescono a contrastare il caos.

Uno studio è stato condotto su due maschi in una piscina lunga 20 metri. I tursiopi hanno dovuto premere continuamente due pulsanti ai lati opposti della piscina in condizioni di rumore ambientale in costante crescita. I due maschi sono Delta e Reese sono stati invitati a compiere un esercizio cooperativo in condizioni altamente caotiche.

I tursiopi per contrastare il forte rumore di fondo hanno alzato il volume dei loro fischi per farsi sentire dai compagni in mezzo al caos. Anche se disturbati dal rumore, non rinunciano a comunicare, anzi alzano la voce per farsi sentire dai simili. Non sempre però è utile, perché il rumore prodotto dall’uomo talvolta è davvero eccessivo.