Federico Chiesa: il trailer della serie Prime Video in uscita a febbraio

Il trailer di Federico Chiesa: Back on Track, la serie Prime Video in uscita a febbraio sul calciatore della Juventus.

Federico Chiesa è uno dei più importanti calciatori italiani degli ultimi anni, titolare della Juventus e Campione d’Europa, ma ha anche affrontato momenti difficili, soprattutto nello scorso anno. Federico Chiesa: Back on Track è la serie che racconta il percorso fatto dal popolare calciatore verso il ritorno in campo dopo la rottura del crociato avvenuta a gennaio 2022. Prime Video ha lanciato il trailer della docuserie.

Ecco il filmato.

Questa è la descrizione offerta da Prime Video:

Le storie di resilienza nel calcio sono tante, ma nessuna è come quella di Federico Chiesa. #BackOnTrack ripercorre le tappe di un lungo viaggio che hanno portato l’attaccante della Juventus a rialzarsi dopo la lesione del crociato e a tornare in campo dopo 10 mesi. Guarda il trailer ufficiale di #BackOnTrack, disponibile su #PrimeVideo da venerdì 3 febbraio.

Il documentario è realizzato da Juventus Creator Lab. Ricordiamo che su Prime Video è disponibile anche la serie che racconta il percorso della Juventus nella stagione 2020/2021, l’ultima di Cristiano Ronaldo nel club bianconero, con lo stesso Federico Chiesa tra le file della squadra all’epoca campione d’Italia.

La serie sulla Juventus fa parte di All or Nothing, che ha già permesso di seguire il percorso stagionale di squadre come Arsenal, Manchester City e Tottenham.