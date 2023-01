Cane: perché mastica un po’ tutto?

Per un cane masticare è come curiosare e indagare. Ciò potrebbe essere spinto dall’ansia di separazione, quando viene lasciato solo dal padrone. Un disagio psicologico. Il masticare quindi è un antidoto per non annoiarsi. Se i cani non sono abituati a stare soli possono masticare o strappare oggetti. Succede però anche a chi è ben adattato alla solitudine. I cani masticano le cose di cui adorano il gusto o l’odore. Ad esempio, pantofole, ma specialmente le scarpe in pelle, visto che questo materiale riaccende il loro istinto animale.

Anche i mobili in legno sono attraenti per i cuccioli, ma per evitare questo il cane deve essere educato a evitare certi oggetti. Per farlo deve avere valide alternative. Non basta comprare un giocattolo di plastica, perché non odora di essere umano. Chiedere aiuto a un comportamentalista di animali può aiutare.

I cani sono possessivi per natura. Se tentiamo di portare via loro un oggetto, scappano. Un po’ come se arrivasse un altro cane. Non serve quindi, come non è utile sgridarlo mezz’ora dopo che ha fatto in mille pezzi qualcosa. Vale anche quando il cane fa gli occhioni dolci, mentre lo sgridi. Non ama essere sgridato e comunque non comprenderà l’errore compiuto.