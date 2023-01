The Power: prime foto della serie con Toni Collette

Prime Video ha svelato le prime immagini della nuova elettrizzante serie The Power, thriller con Toni Colette in esclusiva a marzo su Prime Video.

Prime Video ha rilasciato le prime immagini dell’attesissima serie The Power. L’emozionante thriller globale prodotto da SISTER (Chernobyl) è basato sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a marzo.

Il mondo di The Power corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. The Power segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria alla all’Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo.

Toni Collette interpreta la sindaca Margot Cleary-Lopez, John Leguizamo indossa i panni di Rob Lopez, Auli’i Cravalho è Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh è Tunde Ojo, Josh Charles interpreta Daniel Dandon, Eddie Marsan è Bernie Monke, ancora Ria Zmitrowicz è Roxy Monke, Zka Cvka Cvana invece veste il ruolo di Tatiana Moskalev, infine Allie Montgomery è interpreta da Halle Bush.

Prodotto da Amazon Studios e SISTER, The Power ha come showrunner Raelle Tucker (True Blood).

