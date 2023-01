Cane: come alimentarlo se ha insufficienza renale

Un cane se soffre di insufficienza renale è difficile da alimentare. Ecco come capire le sue esigenze nutrizionali, sapendo cosa può e non può mangiare.

La patologia di insufficienza renale nei cani tende a dare nausea, specialmente nelle fasi più avanzate della malattia. Per poter decidere un’alimentazione idonea, si deve prima sapere a che stadio è la patologia. Per quella cronica ci sono le prime due fasi iniziali, le altre due sono più gravi e avanzate. Sono le linee guida IRIS 2019 a regolare la stadiazione considerando i seguenti valori:

valore della bun o urea ematica

valore della creatinina ematica

esame delle urine

ecografia dei reni

valore ematico di sdma

misurazione della pressione ematica

Se il cane è in uno stadio avanzato di patologia, un valore ematico controllato più spesso è il fosforo. Un cane con insufficienza renale ai primi stadi invece dovrebbe fare una dieta ricca di proteine e bilanciata. Ridurre la quantità di fosforo e aumentare gli omega-3. Se la patologia renale peggiora si deve gestire un cane disappetente che perde massa muscolare in rapidità.

In caso di insufficienza renale cronica il sale non va eliminato del tutto. L’alimentazione così risulta più appetibile per il cane senza modificare la pressione ematica. Le limitazioni sono veramente poche e si possono dare via libera a:

alimenti commerciali di vario tipo, poveri in fosforo e ricchi di omega-3

alimenti commerciali renali nelle fasi avanzate della patologia

carne, pesce, uova e persino frattaglie, senza eccessi

grassi buoni, tra cui omega-3 e acidi grassi a media catena (cocco)

Se il cane nello stadio avanzato della patologia non vuole mangiare, allora bisogna portarlo dal veterinario. Tramite un controllo ematico controllerà se il fosforo è in eccesso nel sangue, che è causa di nausea. Saranno utili farmaci ad azione anti-nausea e/o procinetica, per aiutarlo a mangiare. La cannabis medicinale è la più efficace fra le soluzioni. L’intestino, inoltre, deve funzionare bene per aiutare i reni, per questo il veterinario può prescrivere fermenti lattici. Infine, in alcuni centri avanzati italiani, è possibile eseguire la dialisi o purificazione extracorporea del sangue. Un modo per regalare più tempo di qualità al cane.