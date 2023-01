Teen Wolf: tutto quello che dovete sapere sul film e la nuova serie

Dal 26 gennaio su Paramount+ negli Stati Uniti, badate bene non in Italia, debutterà l’attesissimo film di Teen Wolf, Teen Wolf The Movie, e la nuova serie spin-off sequel Wolf Pack. Dopo anni di speculazioni e tantissime richieste da parte dei fan che desideravo a tutti i costi una nuova stagione dell’amata serie paranormal fantasy di MTV, ecco che finalmente avremo nuovo materiale dedicato al franchise.

Al momento ancora non sappiamo dirvi quando debutteranno su Paramount+ Italia sia Teen Wolf The Movie che Wolf Pack, sicuramente arriveranno, come annunciato anche da Paramount suoi suoi account social ufficiali ma non è stata al momento ancora rivelata la data d’uscita. Speriamo che arrivino entrambi il prima possibile, al momento Paramount, purtroppo, (a differenza di Netflix, HBO o Disney+) non sta ragionando in termini di distribuzione in contemporanea globale dei suoi prodotti original.

Bando ai convenevoli, forse tutti conoscono anche solo per sentito dire, Teen Wolf ma potrebbero non sapere nulla o quasi in merito ai nuovi prodotti in arrivo del franchise. Ecco quindi tutto quello che dovete sapere riguardo al nuovo film ed alla nuova serie di Teen Wolf per arrivare super preparati al debutto italiano. Credetemi, ci sono alcune sorprese che potrebbero sconvolgervi e risvegliare in voi vecchi ricordi del passato.

Come sempre, prima di addentrami nell’analisi e nella illustrazione di tutto ciò che dovete sapere in merito a Teen Wolf The Movie e Wolf Pack, vi lascio il trailer della prima stagione di Teen Wolf in modo da comprendere al meglio il prodotto d’origine dei due nuovi lavori firmati Paramount+.

Teen Wolf The Movie

I fan di Teen Wolf da anni chiedevano una nuova stagione della loro amata serie MTV. Purtroppo, dopo diversi tentativi e il parere positivo di molti attori coinvolti nel progetto come il protagonista Tyler Posey, la nuova stagione di Teen Wolf non ha mai visto la luce.

La pandemia ha però portato a galla vecchi e piacevoli ricordi. Le persone chiuse per lungo tempo nelle loro case hanno iniziato a chiedere a gran voce una reuninion online. Tantissimi nuovi spettatori si sono affacciati alla serie grazie, soprattutto, al fatto che tutte le stagioni fossero disponibili su Netflix. La richiesta dei fan è stata accolta e nel 2020 su Zoom si è svolta la tanto attesa reuninion del cast di Teen Wolf, Dylan O’Brien compreso. Molti speravano nell’annuncio di una nuova stagione sequel dello show ma, purtroppo, non è arrivato nessun annuncio. Proprio mentre le speranze dei fan si stavano esaurendo del tutto, ecco che Paramount svela i suoi grandi piani per il franchise: un film ed un serie tv entrambi sequel rispetto al prodotto originale. Non vi sorprenderà sapere che i fan sono andati subito su di giri per la notizia. Ora però procediamo con ordine e analizziamo nel dettaglio tutto ciò che occorre sapere per arrivare preparati alla visione dello show.

Iniziamo con il film: Teen Wolf The Movie

Teen Wolf The Movie è ambientato diversi anni dopo gli eventi del finale della serie e la storia riprende le sue fila con il suo protagonista: Scott McCall, ora residente a Los Angeles e intendo a presentire la sua vita lontano dalle vicende paranormali di Beacon Hills sta ancora lottando per andare avanti dopo essere stato un eroe. Peccato che nella sua città natale sia emerso un terribile male, i lupi ululano ancora una volta, e solo un licantropo come Scott McCall può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale.

Per la precisione il film è stato ambientato 13 anni dopo gli eventi del finale della serie.

Jeff Davis, creatore della serie, ha spiegato il motivo che si annida dietro la scelta di ambientare la serie parecchi anni dopo la conclusione dello show televisivo: “lo spostamento temporale ha dato la possibilità di ricalibrare tutti questi personaggi, con Scott che ha una nuova vita ed ha accettato un lavoro per individuare le infrastrutture scadenti nei cantieri edili. Tuttavia, quando emerge un nuovo terrificante male, Scott McCall e il resto del suo branco tornano a Beacon Hills.” Infatti, stando alla sinossi ufficiale del film, “Scott raduna i Banshee, i Werecoyote, i Segugi Infernali, i Kitsune e altri mutaforma della notte. Con l’aiuto di nuovi alleati, amici fidati e il ritorno di un amore perduto da tempo, Scott e il suo branco potrebbero avere una possibilità”.

Grandi ritorni dunque ci aspettano, anche quelli che non avremo mai creduto possibili. Dal primo trailer del film, infatti, abbiamo subito potuto notare la presenza di Crystal Reed nei panni di Allison Argent . Ovviamente la presenza del personaggio appare insolita dato che è morto diverse stagioni prima prima della conclusione della serie, per essere precisi Allison è morta durante la terza stagione, trafitta da una spada Oni. Tutti quindi si sono chiesti come avrebbe fatto Allison a rientrato nel franchise. Dopo il primo trailer nessuna risposta è arrivata da parte del cast e del creatore dello show ed infatti permane ancora un alone di mistero sulla vera natura di questa nuova incarnazione di Allison. Sicuramente possiamo fare le nostre speculazioni, che verranno probabilmente smentite non appena debutterà il film in America. Apparentemente sembra si tratti della solita Allison, con tanto di iconico arco sulle spalle ma è chiaro che qualcosa è cambiato: Allison, infatti, non riconosce Scott. A mio avviso potrebbe essere stata “resuscitata” da una forza malvagia che ha come unico scopo quello di distruggere i lupi mannari ed ha così scelto di riportare in vita Allison privandola dei ricordi di Scott. Probabilmente Allison ci lascerà di nuovo entro la fine del film. Quello che invece è certo è che ad interpretare di nuovo il personaggio sia sempre Crystal Reed. L’attrice aveva abbandonato la serie (andata in onda dal 2011 al 2017 su MTV) per poter provare e trovare nuovi progetti stimolanti, essendo convinta che l’arco narrativo di Allison si fosse ormai concluso. In realtà la sua carriera lontana dalla serie non è stata prolifica come sperava ed infatti è ritornata per un cameo in un episodio stand alone alcune stagioni dopo. A sicuramente mantenuto ottimi rapporti con il cast della serie e la produzione di Teen Wolf dato che non è stato per nulla difficile convincerla a ritornare a vestire i panni di Allison nel nuovo film del franchise.

Per una persona che ritorna eccone un’altra che questa volta sceglie di restare lontano dalla saga che ha lanciato la sua carriera. Sto parlando ovviamente di Dylan O’Brien. L’unico assente di peso in questa importante operazione di revival è Dylan O’Brien. L’interprete di Stiles Stilinski ha spiegato come il suo rifiuto sia stato figlio di una scelta artistica attentamente ponderata. Anche lui era infatti convinto che il suo personaggio avesse detto tutto durante la serie e non necessitava di ulteriore approfondimento: “Ho semplicemente deciso che si era interrotto nel momento migliore per me. Volevo lasciare il personaggio in quel modo. Auguro a tutti loro comunque il meglio e, non appena sarà possibile, vedrò il film. Non farò parte del cast ma spero sia fantastico”, ha fatto sapere la star di Maze Runner.

Diversamente invece, Tyler Hoechlin, che ritornerà con immenso piacere nei panni di Derek Hale nel nuovo film dedicato a Teen Wolf, ha dichiarato: “Direi che è interessante il fatto che Teen Wolf sia nato come un reboot, ed ora stiamo facendo il reboot di un reboot. Credo che sia raro avere a che far con uno show che dura per 10 anni, e dopo cinque anni di pausa viene data l’opportunità di lavorarci di nuovo. Non sono in molte le persone che hanno l’opportunità di fare una cosa del genere.”

Vi lascio tutti i dettagli tecnici relativi al film ed al cast. Purtroppo non potremo parlare di Teen Wolf The Movie mediante una recensione prima dell’uscita italiana. Speriamo che Paramount+ Italia non ci faccia attendere troppo.

In Teen Wolf: The Movie, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM’s Orion Television, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast del progetto vedrà Tyler Posey tornare come Scott McCall, Holland Roden sarà Lydia Martin, Shelley Hennig farà Malia Tate, Crystal Reed sarà Allison Argent, Orny Adams vestirà i panni di Coach Bobby Finstock, Linden Ashby sarà Sheriff Noah Stilinski, JR Bourne farà Chris Argent, Seth Gilliam sarà Dr. Alan Deaton, Colton Haynes vestirà i panni di Jackson Whittemore, Ryan Kelley interpreterà Deputy Jordan Parrish, Melissa Ponzio è confermata come Melissa McCall, e Dylan Sprayberry è Liam Dunbar.

Wolf Pack: la nuova serie di Teen Wolf

Tra chi voleva una nuova stagione dello show e chi preferiva un progetto reboot Paramount+ ha scelto di accontentare tutti mediante la realizzazione di un film sequel con i protagonisti originali e di una serie sequel con nuovi volti.

Dopo aver rivelato una clip del film su Teen Wolf, Paramount+ al New York Comic-Con 2022 ha mostrato anche il teaser trailer della serie TV spin-off di Teen Wolf: Wolf Pack. Il filmato ha anche mostrato al mondo la presenza di Sarah Michelle Gellar, attrice divenuta iconica per essere stata la protagonista di Buffy l’Ammazzavampiri, come protagonista della serie Paramount.

Al centro della storia ci saranno un ragazzo ed una adolescente che vivranno un cambiamento importante subito dopo che, a causa di un incendio boschivo, vedranno risvegliarsi delle creature soprannaturali. Unendosi ad altri due adolescenti, il gruppo si dovrà confrontare con un segreto che riguarda tutti loro ed il morso di un lupo mannaro.

I giovani protagonisti del telefilm sono Everett ( interpretato da Armani Jackson) e Blake (Bella Shepherd), mentre Sarah Michelle Gellar interpreterà Kristin Ramsey, un’agente di polizia sulle orme dei lupi mannari.

Nel cast sono compresi anche Rodrigo Santoro (as ranger Garrett Biggs), Chloe Rose Robertson (Luna), e Tyler Lawrence Gray (Harlan). Tra i produttori esecutivi ci sono la stessa Gellar e Jeff Davis (che ha realizzato Teen Wolf ed ha scritto questo spin-off) Tra gli altri componenti del cast troviamo Bailey Stender (iCarly), Chase Liefeld (Chang Can Dunk), Hollie Bahar (Westworld), Lanny Joon (Baby Driver), Rio Mangini (Everything Sucks), Stella Smith (Stargirl), Zack Nelson (Loot), James Martinez (Love, Victor), Amy Pietz (Caroline in the City), Bria Brimmer (Doom Patrol), John L. Adams (The Dead Zone) e Sean Philip Glasgow (Diary of a Future President).

La serie, così come il film, farà il suo esordio su Paramount+ il 26 gennaio 2023, ovviamente non sul territorio nostrano. Paramount+ Italia ha diffuso un’immagine poster della serie con protagonista Sarah Michelle Gellar rivelando che nuove notizie arriveranno molto presto. Non ci resta che attendere e sperare in una tempestiva distribuzione dello show anche nel paese nostrano.

Quando e dove potremmo vedere la serie ed il film di Teen Wolf in Italia?

La domanda che attanaglia tutti i fan italiani di Teen Wolf è quando e dove saranno disponibili sia la serie Wolf Pack che il film Teen Wolf The Movie.

Sul dove non sussistono dubbi. Anche nel territorio nostrano il franchise di Teen Wolf è un’esclusiva di Paramount+, perciò debutterà solo sulla piattaforma streaming di Paramount. Sul quando invece possiamo interrogarci. Come vi ho già ampiamente detto, né la serie né il film di Teen Wolf debutteranno in Italia in contemporanea con la messa in onda Amaricana su Paramount+. Purtroppo la piattaforma di proprietà di Paramount non sta ragionando in termini di rilascio globale dei suoi prodotti come invece fanno ormai tutte le altre dirette concorrenti. Per tali motivi possiamo assieme speculare sulla data di rilascio della serie e del film firmati Teen Wolf. Dato che non potremo vedere gli show nel mese di gennaio né tanto meno lo stesso giorno dei nostri coetanei americani, io personalmente speravo in un rilascio nel mese di febbraio a purtroppo così non sarà. A febbraio Paramount+ Italia rilascerà diversi show interessanti ma non Teen Wolf. Io spero che il mese di marzo sarà quello buono dato che Paramount+ Italia ha annunciato che i prodotti arriveranno presto anche da noi.

Ecco invece le uscite di febbraio su Paramount+ Italia:

1923 dal 12 febbraio

ARE YOU THE ONE? ITALIA S1 dal 15 febbraio

THE JOURNEY CON ANDREA BOCELLI dal 1° febbraio

YOUR HONOR 2 dal 3 febbraio

LOVE ME S1 dal 14 febbraio

AT MIDNIGHT dal 10 febbraio

CATFISH UK S 1-3 dal 2 febbraio

INSIDE AMY SCHUMER s5 dal 9 febbraio

STAND UP COMEDY S4 dal 16 febbraio

COAL MINER’S DAUGHTER: LA VITA E LA MUSICA DI LORETTA LYNN dal 2 febbraio

OASIS – 10 YEARS OF NOISE AND CONFUSION: LIVE AT BARROWLANDS dal 28 febbraio

OASIS – THERE WE WERE… NOW HERE WE ARE dal 28 febbraio

SAMPLED dal 28 febbraio

VALENTINE’S DAY